El nuevo presidente de CEV Alicante aboga por tener "más presencia en València"

ALICANTE, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en Alicante, César Quintanilla, se ha mostrado partidario de que la patronal alicantina tenga "más presencia en València".

En estos términos se ha manifestado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación tras haber participado en la primera reunión de la junta directiva de esta agrupación tras su elección para estar al frente de ella.

Quintanilla, que "en principio" también seguirá "a corto plazo" como presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal), ha hecho hincapié en la necesidad de una "vertebración provincial" y, finalmente, "autonómica", para que desde el sector empresarial puedan ir "juntos a València" y, en último término, "empezar a pintar algo en Madrid".

En este sentido, ha indicado que "a lo mejor" ha habido "épocas" en las que la capital valenciana "no se ha comportado" como al empresariado alicantino le "gustaría". No obstante, ha recalcado que desde la entidad están "muy alineados" con el nuevo presidente de la CEV, Vicente Lafuente, y ha reconocido que el "primer punto" para "acabar con un problema" es ver en qué se ha "fallado" desde aquí, como por ejemplo "no tener presencia en València".

Según Quintanilla, entre los temas centrales de CEV Alicante están "fiscalizar" que se ejecuten infraestucturas y la cuestión del "agua", que, a su juicio, es el "eterno problema" de la provincia. En este punto, ha abogado por "reivindicar el valor del sector primario, que es tan importante" en estas comarcas.

También la "innovación" y "digitalización", ya que se ha mostrado partidario de intentar crear una "ecosistema" económico "con mayor valor añadido", porque, aunque la provincia de Alicante "es la quinta" por producto interior bruto (PIB), este mismo indicador per cápita indica que es "la 42". "Eso quiere decir que no todos los trabajos tienen los ingresos que deberían. Entonces, es verdad que tenemos que trabajar por una sociedad que tenga mejores ingresos", ha apostillado.

Igualmente, ha trasladado que esta primera junta ha sido más "estratégica" y ha servido para exponer "cuáles van a ser los ejes" de los próximos años. Aquí se incluye trabajar la "estructura interna de la asociación, dándole más peso" a los sectores empresariales de la provincia. La próxima reunión "será mucho más operativa", según ha aseverado.

"QUEREMOS ESTABILIDAD"

Preguntado por el contexto político actual de la Comunitat Valenciana, el nuevo presidente de CEV Alicante ha asegurado que "lo primero" que se necesita ahora es que la Generalitat "deje de estar en funciones y que haya estabilidad". "Nosotros, los empresarios, lo que queremos es certidumbre, queremos estabilidad y, sobre todo, agilidad", ha resaltado.

Asimismo, ha indicado que el Consell de Carlos Mazón, que actualmente es 'president' en funciones tras su dimisión, ha tenido "sensibilidad" hacia el empresariado alicantino, con "ejes" en materia de "desarrollo empresarial", "simplificación administrativa" y "temas fiscales, sobre todo, de empresas familiares y de sucesiones de empresas familiares y pymes" y espera que estas cuestiones "sigan cumpliéndose". "Esperemos que el nuevo ejecutivo lo trabaje", ha zanjado.

VICEPRESIDENTES

De otro lado, Javier Gisbert, presidente de FOPA; José Vicente Andreu, presidente de Asaja Alicante, y José Julián Farell, presidente de Fempa, serán los nuevos vicepresidentes de CEV Alicante.

Así lo ha trasladado Quintanilla en la primera reunión de su junta directiva tras ser elegido presidente de la organización provincial el pasado 6 de noviembre. Durante el encuentro, ha agradecido la "confianza depositada por los órganos de gobierno", según ha explicado la entidad en un comunicado.

También ha destacado que inicia esta nueva etapa con el objetivo de "reforzar el papel de CEV Alicante como organización representativa, influyente y útil para todos los sectores empresariales de la provincia". Para ello, ha presentado esas "líneas maestras" que guiarán su mandato, estructuradas en cinco ejes estratégicos prioritarios.