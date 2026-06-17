Los nuevos académicos de la AVL toman posesión para "continuar haciendo del valenciano lengua viva, fuerte y estimada"

Acto de toma de posesión de los siete nuevos integrantes de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). - EVA MÁÑEZ

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los siete nuevos integrantes de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) --Vicent Beltran Calvo, Maria Isabel Guardiola Savall, Enric Albert Josep Guinot Rodríguez, Susana Lliberós Cubero, Miquel Àngel Pradilla Cardona, Antonio Sabater Pérez y Josep Carles Segura Llopez Segundo-- han tomado posesión este miércoles por un período de 15 años para "continuar haciendo del valenciano lengua viva, fuerte y estimada" y aportar "rigor científico e intelectual", así como "capacidad de diálogo" y la construcción de "consensos".

Así lo ha manifestado la presidenta saliente de la AVL, Verònica Cantó, a los siete nuevos académicos durante el acto de toma de posesión. Al encuentro --celebrado en el monasterio de San Miguel de los Reyes, sede de la institución normativa-- también han acudido el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, y el director general de Política Lingüística, Vicent Satorres.

Según ha resaltado Cantó, el acto refleja la "normalidad institucional" y la incorporación de los nuevos académicos representa "una renovación de la innovación intelectual, científica y humana que sustenta esta institución". En esta línea, ha abundado, también supone "una aportación valiosa al trabajo de preservación, estudio, promoción y protección de nuestra lengua": "No tengo ninguna duda de que enriquecerá la pluralidad de conocimientos, perspectivas y experiencias que caracterizan la Acadèmia".

A partir de hoy, ha aseverado Cantó, los siete nuevos miembros asumen "una responsabilidad importante al contribuir a la fortaleza del valenciano como patrimonio cultural compartido y como instrumento vivo de comunicación, cohesión e identidad". "La Acadèmia Valenciana de la Llengua es mucho más que una entidad científica; es una institución de la Generalitat creada por ley y reconocida como tal por el Estatuto de Autonomía, nuestra norma básica", ha recordado, para subrayar que, "con el Estatuto en la mano, podríamos afirmar que la salud del valenciano repercute en la salud del nuestro autogobierno". "Cuanto más viva esté la lengua, más fuerte será nuestro autogobierno", ha apostillado.

La presidenta de la institución ha reconocido que los tiempos actuales son de "cambios profundos" e "incertidumbre": "Las transformaciones sociales, tecnológicas y culturales plantean nuevos desafíos para todas las lenguas. El valenciano no es una excepción. Por eso, la responsabilidad de las instituciones lingüísticas es cada vez más relevante. Preservar el legado recibido, garantizar la calidad y al mismo tiempo favorecer la adaptación a los nuevos contextos de comunicación y convivencia".

En este sentido, ha apuntado que "la renovación institucional no solo implica el cumplimiento de la previsión establecida en la ley, sino que además es una condición necesaria para continuar avanzando". "La incorporación de los nuevos académicos --ha proseguido-- ampliará sin duda el caudal de conocimientos que ha de permitir afrontar los retos presentes y futuros de nuestra lengua".

La presidenta ha aprovechado durante su discurso para recordar que a lo largo de estos 25 años de vida, la Acadèmia ha consolidado una tarea "rigurosa e indispensable" al servicio de "la lengua, la cultura y la sociedad valenciana", y que "así tiene que continuar".

"CABEZA Y CORAZÓN"

Y se ha dirigido a los nuevos académicos: "De todos vosotros no solo esperamos sabiduría, rigor científico e intelectual. También capacidad de diálogo, generosidad y lealtad institucional; que pongáis cabeza y corazón en las decisiones y actuaciones --llevadas a cabo-- y voluntad de construir consensos. Esperamos una mirada propia, pero también que sepáis integrarla en un proyecto colectivo que sobrepasa la trayectoria personal, que está por encima de intereses individuos".

En definitiva, ha añadido que espera de ellos la capacidad para "contribuir a fortalecer" una institución "que tiene que custodiar un patrimonio valioso", el valenciano. Y ha concluido: "La Acadèmia suma siete voces nuevas. (...) Que vuestro trabajo sea fecundo, enriquecedor y provechoso para toda la sociedad valenciana. Continuad haciendo de nuestra institución un referente sólido, útil y necesario y haciendo del valenciano una lengua viva, fuerte y estimada, porque queremos vivir en plenitud como pueblo y queremos continuar siendo lo que somos. Hasta siempre".

EL VALENCIANO ES "DE TODOS"

Por su parte, José Díez ha hecho hincapié en que la lengua es "más que instrumento", ya que a su parecer "el valenciano es patrimonio de todos, de todas las personas que viven en la Comunitat Valenciana, de los que lo hablan y los que no": "El valenciano no pertenece a una ideología y, por eso, tiene que seguir siendo un espacio de encuentro".

El representante del Consell ha remarcado que el valenciano tiene que seguir siendo un espacio de "encuentro, convivencia y cohesión". Y ha señalado que la AVL tiene atribuida la función de aplicar "rigor científico, filológico y académico necesario" para "establecer los criterios que tienen que servir de referencia al conjunto de la sociedad". "Conviene recordar que --la AVL-- ha de velar por el valenciano partiendo de la tradición psicográfica, la literaria y la calidad lingüística genuina valenciana, así como la normativa consolidada a partir de las denominadas 'Normes de Castelló'", ha afirmado.

En este contexto, ha aseverado que al Consell le corresponde una "responsabilidad diferente": "Nuestra misión es impulsar las políticas públicas que favorezcan la promoción del conocimiento, la presencia y el uso social del valenciano. Son funciones diferentes, pero profunda e íntimamente complementarias".

Durante su intervención, el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia ha resaltado, en alusión al 25 aniversario de la AVL, que las instituciones "no se crean de un día para otro, sino que se construyen con tiempo, esfuerzo, dedicación y trabajo discreto de muchas personas que han asumido responsabilidades pensando más en el futuro que en el reconocimiento inmediato".

Asimismo, ha nombrado a todos los presidentes de la institución y ha reconocido a la actual, Verònica Cantó: "Gracias por tu dedicación, por el esfuerzo y por el sentido de la responsabilidad en que has ejercido las tus funciones. Durante estos años has contribuido a reforzar la proyección pública en la Acadèmia, su estabilidad institucional y su capacidad para continuar ejerciendo las funciones que corresponden".