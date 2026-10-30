Nuria Martínez toma posesión como consellera de Servicios Sociales y Justicia tras la salida de Elena Albalat

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (d), preside la toma de posesión de Nuria Martínez (i) como consellera de Servicios Sociales y Justicia en la Casa de las Brujas, sede del Consell en Alicante - GVA

ALICANTE, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Nuria Martínez ha tomado posesión este viernes como consellera de Servicios Sociales y Justicia, el nuevo departamento de la Generalitat creado por el 'president' Juanfran Pérez Llorca tras la salida de Elena Albalat, que irá de cabeza de lista del PP al Congreso por Castellón en las elecciones generales del 29 de noviembre.

El acto se ha celebrado en la Casa de las Brujas, sede del Consell en Alicante, que también ha acogido en esta jornada la reunión del pleno del gobierno valenciano. Hasta ahora, Martínez ha sido titular de Justicia, Transparencia y Participación, mientras que Albalat se ocupaba de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Según el ejecutivo autonómico, la nueva Conselleria será "el tercer departamento con más presupuesto".

El decreto publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) establece la asignación de competencias de la Conselleria de Servicios Sociales y Justicia en materia de políticas de prestación social, servicios sociales, dependencia, mayores, personas con discapacidad, familias, infancia y adolescencia, adopciones, cooperación al desarrollo y voluntariado social.

También se incluyen las de justicia y de gestión de las competencias en el campo de consultas populares, autogobierno, colegios profesionales, fundaciones, asociaciones, registros y notariado, protección de datos, transparencia de la actividad pública, buen gobierno y participación ciudadana.

Además, las secretarías autonómicas anteriormente adscritas a los departamentos de Servicios Sociales y de Justicia quedan integradas en la Conselleria de Servicios Sociales y Justicia, conservando sus respectivas denominaciones: Secretaría Autonómica de Servicios Sociales, Familia e Infancia; Secretaría Autonómica del Sistema Sociosanitario; Secretaría Autonómica de Justicia y Autogobierno; y Secretaría Autonómica de Transparencia y Participación.

DIEZ CONSELLERIAS

Con esta nueva organización, el gobierno valenciano de Pérez Llorca queda estructurado en once departamentos, entre Presidencia de la Generalitat y diez consellerias: Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad; Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia; Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación; Conselleria de Servicios Sociales y Justicia; Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública; Conselleria de Sanidad; Conselleria de Educación, Cultura y Universidades; Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca; Conselleria de Emergencias e Interior; y Conselleria de Industria, Turismo, Comercio e Innovación.