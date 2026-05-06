Una obra de danza recorre en el Rialto la "tensión entre pertenecer y permanecer" que sufren los migrantes

Espectáculo ‘Emigradas’ - GVA

VALÈNCIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

'Emigradas' investiga en el Teatre Rialto la experiencia de la migración desde el cuerpo, entendiendo el movimiento como archivo vivo, testimonio y herramienta de supervivencia identitaria. Aborda los procesos invisibles que atraviesa el cuerpo migrante: la transformación constante, la tensión entre pertenecer y permanecer y la reinvención como única vía para habitar el presente. No se trata solo de representar una temática, sino de habitarla escénica y emocionalmente.

El Institut Valencià de Cultura (IVC) programa en el Rialto de València este espectáculo de danza contemporánea, una producción de la compañía valenciana CienfuegosDanza, este sábado 9 y domingo 10 a las 19 horas, detalla Cultura de la Generalitat

El proyecto presenta un programa doble: 'Loca' y 'La Lunares'. En 'Loca', tres intérpretes (Ariadna Llussà, Deivid Barrera y Úrsula Mercado) enfrentan los miedos, estereotipos y mandatos heredados que condicionan su identidad evolutiva. El lenguaje gestual, coreográfico y textual articula este recorrido de empoderamiento tensionado, donde la herencia pesa tanto como la necesidad de romperla.

'La Lunares' es un solo interpretado por Deivid Barrera, un viaje íntimo donde el cuerpo se presenta como memoria mutable. El personaje transita desde la opresión hacia la afirmación de sí, encontrando un lugar propio desde el cual existir, escucharse y comprometerse con su entorno.

CienfuegosDanza se ha consolidado como uno de los referentes de la danza contemporánea de la Comunitat Valenciana, bajo la dirección artística de Yoshua Cienfuegos. Con casi tres décadas de trayectoria, ha desarrollado un lenguaje escénico propio que combina precisión técnica, sensibilidad dramatúrgica y una profunda investigación del movimiento, situándose en un lugar destacado dentro del panorama estatal e impulsando la proyección de la danza valenciana en circuitos y festivales de prestigio.

'Emigradas' cuenta con dirección, coreografía y textos de Yoshua Cienfuegos, música original de Giuliano Parisi y espacio escénico de Germán Gundín. Cienfuegos es coreógrafo y director escénico, fundador y director artístico de CienfuegosDanza. Con una trayectoria consolidada en la escena contemporánea, es miembro fundador de la Academia de las Artes Escénicas de España. Su trabajo se caracteriza por una investigación constante del cuerpo como territorio político, emocional y poético.