Las obras de restauración del baluarte de Santa Ana revelan un aljibe "oculto" de la época renacentista - AYUNTAMIENTO ALICANTE

ALICANTE, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras de restauración del baluarte de Santa Ana, en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante, que ya han finalizado, han sacado a la luz un aljibe de la época renacentista que se encontraba "oculto", ha anunciado el Ayuntamiento en un comunicado.

Además de este aljibe, que data del siglo XVI, se han hallado otras estructuras como el brocal del pozo original, que ha podido ser recolocado en su ubicación original para su puesta en valor y exhibición a los visitantes. También se encontraron restos de proyectiles de artillería de hierro del siglo XVII.

En cuanto a las obras, han concluido con la mejora de la accesibilidad para el tránsito peatonal y el uso de esta zona de la fortaleza, que se recupera para actividades socioculturales, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El Baluarte de Santa Ana ocupa el cuarto recinto del Castillo de Santa Bárbara, bajo el Baluarte de la Reina y en el límite con la ladera del Benacantil. El conjunto conserva plataformas artilleras, troneras y sólidos parapetos de tapia de cal, elementos que presentaban "un notable deterioro pese a intervenciones previas", según ha indicado la Generalitat Valenciana en un comunicado.

La actuación, financiada por la Generalitat y ejecutada por el Ayuntamiento de Alicante, ha permitido restaurar estos elementos patrimoniales, rehabilitar el pavimento original, ordenar el espacio y sus instalaciones y devolver la continuidad peatonal al conjunto, para facilitar así un recorrido "más accesible" y una lectura histórica "más clara" del recinto.

El ámbito incluye también elementos "singulares" como el brocal del aljibe, la escultura pétrea de gran formato y el monumento conmemorativo, integrados y preservados durante la intervención. La inversión total asciende a 391.129,49 euros, de la que el consistorio financia dos terceras partes del presupuesto total.

El alcalde, Luis Barcala (PP), junto a la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, han visitado este jueves el espacio tras los trabajos acometidos. También han asistido las concejalas de Cultura, Nayma Beldjilali, Infraestructuras, Cristina García, y Turismo, Ana Poquet, así como la directora general de Patrimonio Cultural, Blanca Camarena, y el jefe de Patrimonio Integral municipal, José Manuel Pérez Burgos.

Barcala ha destacado que con la rehabilitación del baluarte de Santa Ana se recupera "un espacio icónico del castillo para el disfrute de alicantinos y visitantes" y ha asegurado que el gobierno local sigue con el plan de inversión en la fortaleza, que incluye las obras de recuperación patrimonial, las de los planes de sostenibilidad turística y las de emergencia.

En este sentido, el primer edil ha señalado que se trata de "la mayor inversión de la historia en el Castillo de Santa Bárbara", que es el "principal monumento" de la ciudad, por lo que "es necesario cuidarlo con ayuda del resto de administraciones".

La empresa Nerco Infraestructuras ha sido la encargada de ejecutar la obra, por importe de 335.328 euros, en un proyecto cofinanciado por la Conselleria de Cultura, que ha aportado 162.203 euros dentro del Plan Restaura.

Por su parte, Alonso ha subrayado que la Generalitat lidera una estrategia "decidida" para "conservar y poner en valor el patrimonio cultural de Alicante", con ayudas que suman cerca de 750.000 euros para "la restauración del patrimonio cultural de la capital alicantina".

Entre estas actuaciones se encuentran los 200.000 euros destinados a la restauración de las Torres de la Casa Consistorial mediante el Plan Restaura 2025, así como los 200.000 euros y 182.579 euros otorgados para la reparación de las cubiertas de la Concatedral de San Nicolás de Bari y de la Basílica de Santa María, respectivamente, que está previsto ejecutar en 2026.

MONA DE PASCUA

De otro lado, el baluarte de Santa Ana acogerá la primera actividad para el público el próximo lunes entre las 11.00 y las 14.00 horas, con la celebración del Lunes de Pascua en el Castillo de Santa Bárbara, en la que se repartirán monas y chocolate y se celebrarán juegos tradicionales y talleres para los más pequeños.