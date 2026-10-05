La OCDE lanza desde València una plataforma internacional para compartir conocimiento ante desastres

El, Deputy Secretary-General, Organisation for Economic Co-operation and Development de OCDE, Frantiek Ruička, en el congreso 'De la crisis a la recuperación: fortalecer la resiliencia regional frente a los desastres' - MINISTERIO POLÍTICA TERRITORIAL

VALÈNCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha presentado este lunes en València su Plataforma para la Resiliencia Regional contra Desastres (OECD Platform for Regional Disaster Resilience), cuyo objetivo es "conectar a países, regiones y ciudades" para intercambiar sus experiencias, información y soluciones en situaciones de emergencia.

"Afrontar un desastre hoy no debería implicar empezar de cero cuando otros ya se han enfrentado a desafíos similares", ha señalado el Deputy Secretary-General, Organisation for Economic Co-operation and Development, Frantisek Ruzicka, durante la apertura de la conferencia internacional 'De la crisis a la recuperación: fortalecer la resiliencia regional frente a los desastres' de la OECD.

El congreso reúne en València a representantes de gobiernos nacionales y regionales, del sector privado y de la sociedad civil, incluidas asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, para reflexionar sobre experiencias recientes relacionadas con desastres, en particular las inundaciones de 2024 en Valencia (España).

En este marco, se ha presentado una iniciativa mundial destinada a fomentar el aprendizaje entre países y el desarrollo de capacidades en materia de preparación, respuesta y recuperación ante desastres. Este espacio de colaboración incidirá en la prevención, la reacción cuando ocurre un desastre y la reconstrucción.

La plataforma de la OCDE parte de la premisa de que "el conocimiento compartido antes de una crisis puede salvar vidas durante la misma". El responsable de la OCDE ha destacado que la plataforma "facilitará el intercambio de información, identificará qué funciona y qué no, comparará los distintos sistemas y servirá como plataforma de aprendizaje para la prevención y el aprovechamiento de las experiencias ajenas".

"Ayudará a los responsables de formular políticas a comprender no solo las soluciones exitosas, sino también aquellas condiciones que no dieron buen resultado. Asimismo, cuando se produzca un desastre, permitirá que las zonas afectadas accedan a la experiencia internacional de manera rápida y eficaz", ha destacado.

Frantisek Ruzicka ha detallado que "España va a ejercer la presidencia inaugural de la plataforma, con Japón como copresidente". "Ambos países aportan una gran experiencia y conocimientos especializados. Su liderazgo contribuirá a garantizar que esta iniciativa se mantenga centrada, práctica y eficaz", ha resaltado.

"LA RESILIENCIA LA CONSTRUYEN POLÍTICAS ACERTADAS"

El responsable de la OCDE ha expuesto que "los desastres son cada vez más frecuentes, costosos y complejos" y "los daños económicos derivados de fenómenos meteorológicos extremos se han duplicado en los últimos 20 años", hasta ascender a 20.000 millones de euros. "Detrás de cada cifra hay un ser humano", ha subrayado.

En este marco, ha llamado a "actuar antes de que las amenazas se conviertan en desastres", y ha avisado de que "la preparación exige más que planes de emergencia: requiere coordinación, confianza, responsabilidades claras y relaciones sólidas establecidas mucho antes de que comience la crisis".

Así, ha lamentado que "con demasiada frecuencia, las alianzas entre gobiernos, comunidades y organizaciones de voluntarios se crean solo después de que ha ocurrido un desastre". Finalmente, ha advertido que "reconstruir las vulnerabilidades de ayer simplemente crea los riesgos del mañana".

ZULIMA PÉREZ: "APRENDER ANTES DEL PRÓXIMO DESASTRE"

Por su parte, la comisionada del Gobierno para la Reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez, ha expuesto que Valencia "conoce bien la fuerza del agua", que "el clima está cambiando y negarlo es una enorme irresponsabilidad que nos deja indefensos".

La comisionada ha señalado que la plataforma presentada por la OCDE será "un espacio para compartir conocimiento y experiencias, también de los errores, para ayudarnos entre países, regiones y ciudades a estar mejor preparados ante la próxima emergencia". "Queremos aprender unos de otros antes del próximo desastre y no después", ha remarcado.

Pérez ha asegurado que, "ante riesgos que no conocen fronteras, compartir lo aprendido puede salvar tiempo, recursos y, sobre todo, vidas. "Cuando sufrimos la dana, buscamos espejos en los que mirarnos, otros países que pudiesen ayudarnos. Cuando teníamos las calles repletas de lodos, intentábamos quitarlos, buscábamos otros países en los que hubiese pasado lo mismo. Si hubiésemos contado con una plataforma como esta, seguro que todo hubiese resultado mucho más sencillo", ha comentado.

LAS VÍCTIMAS PIDEN ADAPTACIÓN CLIMÁTICA

En las jornadas también participan representantes de las asociaciones de víctimas de la dana. Una de ellas es Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre de 2024.

"Cualquier lugar donde se habla de adaptación climática, es un lugar donde las víctimas de la dana queremos estar, porque es uno de los mensajes que queremos lanzar. No se puede recuperar lo que ya había para volver al siglo pasado. Hay que reconstruir pero mirando al futuro para tener una adaptación climática. Esa es la voz de las víctimas", ha manifestado en declaraciones a los medios.

DE LAS RIADAS DE ALEMANIA A LAS DE BRASIL

La jornada ha contado con la asistencia de expertos como el profesor de la Universidad de Stuttgart John Birkmann, que junto a unos 25 estudiantes han acudido para aprender de las lecciones que dejó la dana de Valencia para contrastarlos con la experiencia en Alemania de las inundaciones ocurridas en el valle del Ahr en 2021 que dejaron más de 180 fallecidos. El objetivo, ha explicado en declaraciones a los medios, es ver qué prácticas se pueden transferir entre ambos países afectados por riadas mortales y cómo afronta cada uno su reconstrucción.

El académico ha incidido en que, en colaboración con la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València, se están examinando cuestiones como la presión por reconstruir rápido pero también de ser más resilientes, cuáles son los modelos de participación local, la búsqueda de terrenos alternativos a las zonas inundables en las que ya no se quiere construir, cómo se articula la colaboración entre municipios o cómo se financian las actuaciones.

"El desastre es como un trauma y aquí la ciencia tiene que tener una función para aportar más datos, dar recomendaciones de cómo podemos desarrollar estos territorios más resilientes en el futuro", ha apuntado.

Por su lado y desde Brasil, subsecretaria de Sostenibilidad de Rio de Janeiro, Ana Asti, ha explicado que en su país, donde hay inundaciones recurrentes, existe un Fondo Estatal de Recursos Hídricos financiado por las empresas e industrias privadas que realizan un uso relevante de agua. Estos recursos se destinan a los planes de cuenca y a acciones de prevención.

Respecto a las políticas públicas implementadas en Valencia que le hayan llamado la atención, ha destacado el sistema de seguros para hacer frente a las pérdidas económicas de las familias y las empresas. Un mecanismo que no existe en Brasil.