Ocho pianos de cola ocupan plazas de la ciudad de València para acercar la música a todos los públicos

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un piano de cola ha convertido este viernes la plaza del Ayuntamiento de València en un escenario cultural para todos los públicos. Otros siete han ocupado otros emplazamientos "emblemáticos" de la ciudad, a disposición de cualquier persona que los quiera tocar, hasta las 20 horas de esta tarde.

Estos ocho instrumentos son los protagonistas de la iniciativa 'Tu ciudad se llena de pianos', organizada por la Fundación Occident en colaboración con el ayuntamiento y en el marco de València Music City. Su objetivo es "consolidar la música como motor de desarrollo cultural, social y económico en la ciudad", ha explicado el consistorio en un comunicado.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha participado en esta iniciativa y se ha sumado al elenco de profesionales, estudiantes de música, personas aficionadas y espontáneas que se han acercado a la plaza del Ayuntamiento para tocar y escuchar el piano.

Una de las personas que se ha animado a tocar el piano ante la puerta del Ayuntamiento de València ha sido su primera teniente de alcalde y edil de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, que ha interpretado fragmentos de diferentes obras musicales. La edil, que tiene estudios de música y piano, ha deleitado de este modo a quienes se han congregado para escuchar las piezas que se iban interpretando.

El resto de pianos se encuentran en las plazas del Col·legi del Patriarca, Redona, del Mercat, de la Mare de Déu, de la Reina, dels Furs y en la explanada de la Estación del Nord. Los "mejores" momentos de la jornada se compartirán en las redes sociales con la etiqueta #PianosValencia.

"MÚSICA COMO MOTOR DE DESARROLLO HUMANO"

Catalá ha destacado que esta propuesta "responde a nuestra estrategia de ciudad que apuesta por la música como motor de desarrollo urbano", ha explicado tras anunciar que con esta actividad el Ayuntamiento inicia un programa de actividades con las que la ciudad va a celebrar la festividad de Santa Cecilia, patrona de la Música, como se merece".

La iniciativa "vendrá acompañada de una celebración que antes no se hacía, a pesar de que València y toda la Comunitat Valenciana tiene una materia prima musical impresionante", ha destacado Catalá.

ENCENDIDO DEL ÁRBOL QUE ALUDE A LA MÚSICA

La alcaldesa ha adelantado que el encendido de las luces de Navidad, programado para el próximo viernes, tendrá un contenido musical "muy interesante".

"El árbol de la plaza del Ayuntamiento también alude a la música y durante del próximo fin de semana, con motivo de Santa Cecilia, habrá muchas actividades musicales en la ciudad", ha añadido.

MÚSICA EN VIVO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Por lo que respecta a la iniciativa 'Tu ciudad se llena de pianos', organizada por la Fundación Occident y el Concurso Internacional de Piano Maria Canals, en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá ha celebrado que fomenta la música en vivo y favorece la participación ciudadana, que son dos de los objetivos de València Music City.

En representación de la Fundación Occident, Laura López, y del Concurso Internacional de Piano María Canals, Jordi Vivancos, han recordado que esta actividad, que ya se celebró en València en 2018.

El director de Fundación Occident, Ignacio Gallardo-Bravo, ha destacado que València ya celebró esta iniciativa en 2018. "Su gente, su energía y su profunda tradición cultural y musical nos hicieron sentir que debíamos volver. Por eso regresamos con 'Tu ciudad se llena de pianos', una iniciativa que invita a todos --valencianos y visitantes-- a redescubrir la emoción de la música en los espacios urbanos", ha afirmado.

Por su parte, Jordi Vivancos, director del Concurso Maria Canals, indica: "Volvemos a Valencia con 8 pianos que estarán disponibles para todos: para quien quiera verlos, tocarlos o simplemente dejarse llevar por la música. Queremos que esta iniciativa sea un espacio de encuentro donde profesionales, aficionados y amantes de la música compartan su pasión".

La actividad también se ha celebrado en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Cádiz, Málaga, Salamanca, Toledo, Santiago de Compostela, Valencia, León, Granada, San Sebastián, Zaragoza, Cáceres, Santander, Córdoba, Palma de Mallorca, Valladolid, Girona u Oviedo. Desde 2012 se han celebrado 45 jornadas en 22 ciudades, con 350 pianos en las calles y alrededor de 35.000 músicos profesionales y aficionados.