La ocupación hotelera crece en toda la Comunitat durante la primera quincena de noviembre con respecto a 2024

Archivo - Imagen de archivo de la plaza de la Virgen de València con turistas. - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Todos los destinos turísticos de la Comunitat Valenciana han crecido en ocupación hotelera durante la primera quince de noviembre de este año con respecto a 2024, "algunos de forma muy significativa", según la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec) a partir de la estadística elaborada por BigDataHOSBEC.

Así, ha destacado que esto indica que el sector "gana la partida a la estacionalidad" y que "poco a poco consolida una actividad que tantos beneficios aporta transversalmente a otros sectores económicos y a la sociedad en general".

La entidad, que ha señalado que "poco a poco" el "esfuerzo del sector" para evitar la estacionalidad "va obteniendo resultados", ha asegurado que "la ruptura de la estacionalidad turística es uno de los objetivos que se marca" esta actividad económica dentro de su "estrategia de sostenibilidad y de arrastre del valor añadido durante los 365 días del año".

Hosbec ha precisado que Benidorm (Alicante) lidera la ocupación hotelera y sigue siendo, con "fortaleza incluso fuera de la temporada alta", el rey del otoño" con un 83% de media de ocupación y un crecimiento de 2 puntos (81,4% registrado en 2024). Ese es "el mejor dato de toda la Comunitat".

Igualmente, ha comentado que la Costa Blanca crece 8 puntos hasta el 77% de media (69,1% en 2024), "con una recuperación clara y un pulso turístico más activo" y "debido, sobre todo, a un mejor comportamiento del mercado doméstico".

Además, ha remarcado "el dinamismo del sector hotelero de Castellón, con una ocupación media del 67,4% y un crecimiento de 15 puntos respecto a 2024". A su vez, ha apuntado que "València cierra completamente un año para olvidar, con una recuperación importante de su actividad turística y una ocupación hotelera media que roza el 81% (+21 puntos)".

La Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana ha añadido que "lo mejor de todo es que las previsiones de reservas cerradas ('on the books') muestran que la tendencia positiva de crecimiento se mantiene para la segunda quincena de noviembre, ganando poco a poco esa partida a la estacionalidad".

Por lo que respecta a Benidorm, se indica que el mercado internacional "continúa marcando el paso", con Reino Unido manteniendo la hegemonía y concentrando el 46,3% de los viajeros (cifra ligeramente inferior a la del año pasado, del 47,7%, ha detallado la entidad). El turismo nacional también muestra "un desempeño sólido y estable, con un 37,2% (en 2024 fue 36,7%). El resto de mercados mantiene la estructura habitual: Bélgica (4%), Países Bajos (3,2%) e Irlanda (2,6%), todos con "niveles muy similares a los del ejercicio anterior".

En esta ciudad, los hoteles de tres estrellas alcanzan un 83,8% y mantienen datos de 2024, mientras que los cuatro estrellas elevan sus registros al 83,2% (+ 4,2 puntos). Las reservas para la segunda quincena de noviembre están ya en un 72%.

COSTA BLANCA Y ALICANTE SUR

Respecto a la Costa Blanca, Hosbec insiste en la recuperación del mercado nacional y en "la fidelidad de los visitantes internacionales". En cuanto a Alicante Sur, señala que alcanza un 74,3% (67,9% en 2024) y que consolida "su atractivo incluso fuera del núcleo del verano" y refuerza "la fortaleza global del litoral".

En toda la Costa Blanca, los españoles representan casi la mitad de las estancias (48,7%), mientras que Reino Unido alcanza un 14,1%, seguido por Noruega (8,9%) y Bélgica (6,3%). La presencia alemana (3%), neerlandesa (3,2%) y de otros destinos como Polonia, Irlanda o Suecia contribuye a diversificar la demanda y a sostener la ocupación.

En Alicante Sur, el peso del turismo nacional se intensifica (66,3%), pero también destaca la estabilidad del mercado británico (7,6%), junto al de Alemania (3,4%), Francia (2,7%) y Países Bajos y Bélgica (2,6%).

En la Costa Blanca, los hoteles de cuatro estrellas alcanzan un 79,3%, mientras que los de tres están en 78,8%. En Alicante Sur, los cuatro logran un 80,1% y los tres tienen "uno de los mayores avances interanuales" al pasar de un 43,6% al 69,1% que "evidencia un notable rebrote de la demanda en el segmento más asequible". Para la segunda quincena de noviembre, la previsión de ocupación es del 63,1% para la Costa Blanca y del 66,9% para Alicante Sur.

PROVINCIA DE VALENCIA Y VALÈNCIA CIUDAD

Hosbec ha agregado que "noviembre se estrena con un pulso turístico muy firme en la provincia de Valencia y en su capital" y "cifras sólidas que consolidan la capacidad del destino para mantener actividad más allá del verano".

La provincia de Valencia registra en la primera quincena de ese mes una ocupación del 78,3% que "refleja estabilidad y buena demanda, mayoritariamente por el turismo nacional (el 48,7% del total). Además, destaca el internacional, "muy equilibrado" con Alemania (6,5%), Italia (6,2%), Reino Unido (5,8%) y EEUU (5,2%) como principales mercados, seguidos por Francia, Países Bajos y Bélgica con "cuotas moderadas pero consistentes".

En este caso, los hoteles de tres estrellas lideran la ocupación con un 81,8%, seguidos por los cuatro estrellas (76,2%) y los cinco estrellas (75,3%). Para la segunda quincena se espera una ocupación del 61,5%, "en línea con la estacionalidad de estas fechas".

València ciudad ha registrado "un sobresaliente 80,7% de ocupación" y expresa "nuevamente su fortaleza como destino urbano y su capacidad para atraer visitantes todo el año". Hay "una notable diversidad de procedencias internacionales, con Alemania (7,8%), Reino Unido (7,5%), Italia (7,5%) y EEUU (7%) en los primeros puestos. Países Bajos, Bélgica, Suiza y China "refuerzan la presencia internacional con cuotas significativas". El turismo nacional aporta "un relevante 39,4%".

En València se ha dado una ocupación del 82,2% en hoteles de cuatro estrellas y un "sólido" 75,3% en los de cinco. Para la segunda quincenas espera una ocupación del 67,3%, "un descenso habitual y acorde al comportamiento de cierre del otoño".

PROVINCIA DE CASTELLÓN

La primera mitad de noviembre deja "un balance claramente positivo" en la provincia de Castellón con una ocupación del 67,4% (52,8% en 2024). Hosbec ha expuesto que en 2024 "las reservas se vieron condicionadas por la dana, que aunque no afectó de manera directa a Castellón generó freno en el ritmo de contratación por su proximidad". En 2025 el comportamiento turístico "mantiene un pulso firme y sostenido, con flujos de viajeros que avanzan a buen ritmo en la transición entre otoño e invierno".

El mercado nacional vuelve a ser el "gran motor" (82,2% de los viajeros). En el plano internacional, Reino Unido (2,6%), Francia (2,3%), Italia (1,8%) y Alemania (1,3%) aportan cuotas moderadas, mientras que Corea del Sur y Rumanía se sitúan en el 1,1% cada uno. Los hoteles de tres estrellas registran un 74,5% y los cuatro, un 66,9%. Hay "una demanda más robusta en estancias cortas y escapadas de temporada".