La ocupación hotelera de enero en la Comunitat Valenciana ronda el 60% en plena "temporada baja", según Hosbec

ALICANTE, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El dato de ocupación hotelera media de la Comunitat Valenciana para el mes de enero, que concentra "la temporada baja del turismo", se ha situado cerca del 60 por ciento, según se desprende de las cifras facilitadas por la patronal turística Hosbec.

En concreto, la ciudad de Benidorm lidera la clasificación (64,6%), seguido de la Costa Blanca (63,7%), Alicante Sur (63,5%), València capital (59,7%) y las provincias de Valencia (58%) y de Castellón (53,2%).

Desde Hosbec subrayan que 2026 ha arrancado para la industria hotelera valenciana "con una ligera corrección a la baja de los datos de ocupación hotelera", pues "la ocupación media se ha situado 3,3 puntos por debajo del dato de enero 2025 y solo la ciudad de València ha registrado un índice de ocupación superior al del año anterior".

La patronal turística ha señalado que, "entre las causas que han motivado estas correcciones a la baja y a la vista del análisis de los datos", está "la mala meteorología del mes de enero, con sucesivas borrascas y alertas que han complicado mucho la movilidad y el atractivo para viajar".

También los "efectos" del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), "que ha afectado a la conectividad por tren y al estado de ánimo de los turistas vacacionales" y, "en la provincia de Alicante y Benidorm en particular, el desplazamiento de las fechas de celebración del Benidorm Fest".

Por otro lado, apunta que las previsiones de ocupación hotelera para la primera quincena de febrero apuntan a que esta corrección a la baja "va a continuar", aunque el fin de semana del Día de los Enamorados se espera una "muy buena ocupación hotelera" en todo el territorio valenciano.

BENIDORM

Benidorm ha cerrado enero con una ocupación media del 64,6%, por debajo del registro del año anterior, "en un arranque de ejercicio que mantiene, no obstante, un volumen de actividad notable para plena temporada baja".

La segunda quincena, con un 65,5% de ocupación media, deja 4,4 puntos porcentuales en el camino, "pero aún así se confirma un mes estable en demanda aunque con algo más de contención que en 2025, cuando el destino partía de un invierno especialmente dinámico", añade Hosbec.

El mercado vuelve a dibujar la fotografía "clásica" del Benidorm invernal, pero con "matices", ya que España y Reino Unido prácticamente empatan en peso, ambos en torno al 40% del total mensual y al 39% quincenal.

Por categorías, los hoteles de cuatro estrellas han cerrado enero en el 63,4% y los de tres en el 68,1%, ambos por debajo de las cifras de 2025, "pero manteniendo niveles sólidos para un mes tradicionalmente de transición".

La segunda quincena reproduce "ese mismo patrón", con una "ligera ventaja" del segmento medio, que continúa mostrando "mayor elasticidad de precios y mejor respuesta en escapadas y estancias largas de invierno", según Hosbec.

COSTA BLANCA Y ALICANTE SUR

Por su parte, la Costa Blanca avanza en este arranque de año con un comportamiento "muy estable" y con Alicante Sur "como uno de los motores más dinámicos dentro del conjunto del destino". La segunda quincena de enero se ha cerrado en el 66,7% de ocupación en el ámbito Costa Blanca, "prácticamente calcada" a la del año pasado, mientras que el mes en su conjunto se sitúa en el 63,7%, apenas cuatro décimas por debajo de 2025.

Dentro de este marco, Alicante Sur "mejora el pulso" en la segunda mitad del mes, alcanzando el 70,6%, y aunque el promedio mensual (63,5%) queda por debajo del arranque del año anterior, su aportación "resulta decisiva para sostener el tono global de la franja sur del litoral", según Hosbec.

Respecto a la demanda, en el conjunto de la Costa Blanca, España ronda el 44% y el Reino Unido se mantiene como principal emisor extranjero, mientras ganan peso Bélgica, Países Bajos y Polonia, configurando un invierno "cada vez más europeo y menos concentrado".

Esa misma lógica se acentúa en Alicante Sur, donde el mercado nacional supera ya la mitad de la cuota en enero, y se observa "una presencia muy repartida" entre Europa Central y del Norte.

Por categorías, en la Costa Blanca, los tres estrellas vuelven a moverse en niveles "muy elevados" para enero, por encima del 75% mensual, mientras los de cuatro también mejoran respecto al año anterior.

En Alicante Sur se aprecia "con claridad" un "trasvase de dinamismo hacia el segmento medio", ya que los de tres crecen "con fuerza" tanto en la quincena como en el conjunto del mes, mientras que los de cuatro, a pesar de que mantienen "volúmenes relevantes", ceden parte de la ocupación que sí encontraba en enero de 2025.

PROVINCIA DE VALENCIA Y VALÈNCIA CAPITAL

La provincia de Valencia y su capital dibujan en este arranque de año una fotografía "de contraste interesante", según Hosbec, ya que, "mientras el conjunto provincial acusa todavía un ajuste respecto al arranque de 2025, la ciudad logra sostener e incluso mejorar ligeramente su posición, actuando como elemento de equilibrio dentro del destino".

La segunda quincena de enero se ha cerrado en el 60,1% en la provincia, por debajo del mismo periodo del año anterior, y deja el mes en el 58%. En paralelo, València capital firma un 61,6% en la quincena y un 59,7% en enero, ambos registros por encima de 2025, "lo que confirma el papel tractor del entorno urbano en temporada baja".

El mercado vuelve a mostrar "una base nacional sólida, pero con una internacionalización cada vez más variada y con un rasgo común, el crecimiento del cliente italiano". En la provincia, Italia supera ya el 10% en el conjunto de enero, segundo tras España, mientras Países Bajos, Alemania y Estados Unidos mantienen "posiciones relevantes".

En la capital del Turia, este patrón es aún "más visible", ya que Italia roza el 13% del total mensual y supera el 10% a nivel quincenal, acompañada de un bloque europeo "muy estable" que forman Alemania, Países Bajos, Francia y Reino Unido, y una presencia norteamericana que se mantiene en niveles similares al pasado ejercicio.

Por categorías, los establecimientos de tres estrellas "siguen liderando ocupaciones muy elevadas, pero ceden varios puntos respecto a 2025", al igual que los de cuatro, "especialmente en la segunda quincena". En cambio, los de cinco muestram "mayor estabilidad".

Además, en València ciudad el comportamiento es "más equilibrado", los de cuatro estrellas mejoran en el cómputo mensual y los de cinco se mantienen en cifras muy próximas a las del año anterior, mientras los de tres, aunque descienden ligeramente, continúan en niveles propios de un destino con "componente de escapadas cortas".

PROVINCIA DE CASTELLÓN

De otro lado, la provincia de Castellón ha cerrado enero con una lectura de doble velocidad, con una segunda quincena "claramente más dinámica que el arranque de mes, pero un cómputo mensual que todavía queda por debajo del año anterior".

El tramo final de enero alcanza un 63,6% de ocupación, mejorando el registro de 2025, mientras que el mes se sitúa en el 53,2%, con tres puntos menos.

Para Hosbec, el mercado nacional en este destino "sigue siendo el gran sostén, aunque con una ligera pérdida de peso frente a una internacionalización más visible". En la segunda quincena, España baja hasta el 55% cuando un año antes superaba "con holgura" el 60%, y ese espacio lo ocupan Países Bajos, que se dispara hasta el 8,9%, junto a Francia o Italia.

También se observa una presencia "más diversificada" de mercados centroeuropeos y del Este como Rumanía, Polonia y Ucrania. En el conjunto del mes, el cliente español continúa siendo mayoritario, pero retrocede seis puntos interanuales, mientras crecen Países Bajos, Francia e Italia.

Por categorías, los de cuatro estrellas son "referencia principal de la planta abierta en estas fechas", se mantienen en la segunda quincena respecto a 2025 y rozan el 63%, aunque en el promedio mensual acusan el arranque "más débil" de enero.