La ocupación media "real" de las residencias de mayores en la Comunitat Valenciana es del 95,50%, según Aerte

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) asegura que "la ocupación real" de los centros residenciales para personas mayores en esta autonomía es del 95,50%.

La entidad realiza una valoración "serena y constructiva" de la información difundida a raíz del estudio 'Situación y evolución de los servicios residenciales para personas mayores en España (2010-2024)', elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Aerte coincide, en un comunicado, en el diagnóstico de fondo: "la Comunitat Valenciana arrastra un déficit estructural de plazas residenciales para personas mayores, especialmente para personas con grados elevados de dependencia".

El crecimiento de la población mayor y la capacidad del sistema exigen "una respuesta estable y sostenida en el tiempo", señala Aerte, que precisa que "la ocupación real no es del 61,3%, sino del 95,50%".

Esta organización ha realizado recientemente un estudio específico sobre más de 10.000 plazas residenciales distribuidas por toda la Comunitat Valenciana, correspondientes a centros en funcionamiento ordinario.

Los resultados, detallan, son claros: la ocupación media es del 95,50% en el conjunto de la autonomía y en numerosos centros, "la ocupación es prácticamente plena y sostenida en el tiempo".

Los centros con ocupaciones más bajas corresponden, en su práctica totalidad, a centros de reciente apertura. Este matiz es "relevante, porque los ritmos de incorporación de personas usuarias en estos nuevos centros están siendo los más rápidos registrados hasta la fecha", subrayan.

Aerte recalca que, "lejos de reflejar una falta de demanda, estos datos confirman que la necesidad existe y se activa de forma inmediata cuando la plaza está disponible".

"La Comunitat Valenciana necesita más plazas residenciales, sin duda. Pero también necesita que el debate público se apoye en una imagen fiel de la realidad: los centros existentes están ocupados a niveles muy elevados porque la necesidad es real, urgente y creciente", concluyen.