La OCV y Pablo Ferrández interpretan el 'Concierto para chelo' de Elgar bajo la dirección de Dima Slobodeniouk

Archivo - Dima Slobodeniouk - MARCO BORGGREVE - Archivo

VALÈNCIA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) y el chelista Pablo Ferrández actuarán en el Palau de les Arts Reina Sofía de València, el próximo jueves 5 de marzo, y en el Auditori de Castelló, un día después, bajo la dirección de Dima Slobodeniouk con un programa que incluye el 'Concierto para violonchelo' de Edward Elgar, una de las obras "más estremecedoras" del repertorio, que tiene en el español a uno de sus más celebrados intérpretes.

Pablo Ferrández, "el nuevo genio del violonchelo", ofrece su primer concierto con la OCV con esta obra maestra, todavía inédita en el repertorio de la orquesta, según ha informado la Generalitat en un comunicado. También debuta con la formación titular de Les Arts Dima Slobodeniouk, uno de los directores con más presencia en el circuito internacional.

El director finlandés, nombre recurrente en las mejores orquestas del circuito internacional, como las filarmónicas de Berlín, Los Ángeles y Nueva York, las sinfónicas de Boston y Chicago o el Concertgebouw, propone un programa que también incluye uno de sus compositores "fetiche", Jean Sibelius, "auténtico símbolo nacional de Finlandia, con su exuberante 'Primera sinfonía' y el elegiaco 'El cisne de Tuonela'".

El 'Concierto para violonchelo' de Elgar sobresale como una de las piezas "cumbre" para este instrumento. Compuesto a raíz del final de la Primera Guerra Mundial, su carácter introspectivo y melancólica belleza lo convirtieron en "obra imprescindible" en el repertorio de los más brillantes chelistas, para erigirse en "icono" de la legendaria Jacqueline du Pré después de su mítica grabación en los años 60.

Aclamado como un "nuevo genio del violonchelo", presentado como "el nuevo Yo-Yo Ma" y de quien Anne-Sophie Mutter ha dicho que es "realmente especial gran sonido, vibrato refinado, técnica perfecta, y un músico auténtico", el madrileño Pablo Ferrández es uno de los músicos más solicitados de su generación.

Su "intensidad emocional y exquisita técnica" en la interpretación del 'Concierto para violonchelo' de Elgar han recibido el aplauso unánime de público y crítica en los principales auditorios y salas de concierto.