La OCV visita el Festival de Granada con la mezzo Marianne Crebassa y el director Gustavo Gimeno

Archivo - Concierto Gustavo Gimeno Orquestra de la Comunitat Valenciana. Palau de Les Arts 7 de febrero de 2025 - MIGUEL LORENZO - Archivo

VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) culmina su temporada el próximo 20 de junio como parte de la programación de la LXXV edición del Festival de Granada, con un concierto con obras de Falla, Ravel y Stravinsky, con la mezzosoprano Marianne Crebassa como solista y Gustavo Gimeno en el podio.

Bajo la dirección de Gimeno, la formación titular del Palau de les Arts Reina Sofía realiza su tercera incursión en el festival, cita de referencia para las principales batutas y formaciones internacionales, tras sus visitas con Thomas Hengelbrock (2020) y Zubin Mehta (2011).

Previamente, el director valenciano más internacional clausurará en el Auditori el ciclo 'Les Arts és Simfònic' el 18 de junio con este mismo programa, que aúna la España imaginada de Maurice Ravel en 'Rapsodie espagnole' y la España sentida de Manuel de Falla con las 'Siete canciones populares españolas' en la voz de Marianne Crebassa, como homenaje al gaditano en el 150 aniversario de su nacimiento.

Gimeno dedica la segunda parte del concierto a otro de sus compositores predilectos, y protagonista de algunas de sus grabaciones más aclamadas, Igor Stravinsky. El titular de la Sinfónica de Toronto y el Teatro Real completa con 'El pájaro de fuego' la trilogía Diáguilev-Stravinsky que inició con la OCV en 2020.

Las entradas para el concierto de Gustavo Gimeno y la Orquestra de la Comunitat Valenciana se pueden adquirir a través de los diferentes canales de venta del teatro: taquillas, la línea de venta 96 197 59 00 y la web de Les Arts.