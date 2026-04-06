La oficina de inversiones de València atrae 25 empresas internacionales, 152 millones de inversión y 920 empleos

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VALÈNCIA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Invest in Valencia, la oficina de inversiones del Ayuntamiento de València y la Cámara de Comercio, en 2025 ha logrado atraer 25 empresas internacionales a la ciudad, que han generado una inversión superior a 152 millones de euros y más de 920 nuevos empleos.

La concejala de Innovación e inversiones, Paula Llobet, ha señalado, en un comunicado, que la oficina municipal "trabaja en consonancia con València Innovation Capital, la estrategia de innovación municipal que convertir la ciudad en la capital de la Innovación".

En este sentido, Paula Llobet ha subrayado que "Valencia reúne condiciones diferenciales para atraer iniciativas empresariales de alto valor añadido: conectividad, infraestructuras, talento y un ecosistema industrial cada vez más competitivo".

Una de las últimas incorporaciones ha sido Modpack System, empresa europea especializada en servicios de relocalización industrial e instalación de maquinaria, ha establecido en Valencia su centro operativo para Europa Occidental, reforzando así la posición de la ciudad como enclave estratégico para la inversión industrial y logística.

La implantación de Modpack System en Valencia tendrá un impacto económico estimado de 2 millones de euros durante su primer año de actividad, con la previsión de alcanzar los 10 millones de euros en un horizonte de tres años.

En paralelo, la compañía prevé incorporar alrededor de 20 profesionales antes de finalizar 2026, con perfiles ligados a operaciones industriales, logística y gestión de proyectos, contribuyendo así a la generación de empleo cualificado y al fortalecimiento del ecosistema industrial local.

"Este tipo de implantaciones son especialmente relevantes porque combinan inversión productiva, creación de empleo y fortalecimiento de la cadena de valor industrial del territorio", ha añadido Paula Llobet.

MODPACK SYSTEM

La llegada de esta compañía supone un nuevo paso en su estrategia de crecimiento internacional y consolida a Valencia como plataforma de conexión con mercados clave en Europa, el norte de África y Latinoamérica.

Paula Llobet ha destacado que "la decisión de Modpack System de situar en Valencia su centro para Europa Occidental confirma el atractivo de la ciudad para proyectos industriales con capacidad de generar inversión, empleo cualificado y nuevas oportunidades de colaboración internacional".

Modpack System ofrece soluciones integrales para la reubicación y puesta en marcha de instalaciones industriales, que abarcan el desmontaje y montaje de maquinaria, el embalaje industrial especializado, el transporte multimodal y la gestión logística asociada. La firma trabaja habitualmente con fabricantes del sector de la automoción y con otras industrias que requieren proyectos complejos de reorganización de líneas de producción.

La empresa opera actualmente en el parque industrial de Sagunt, desde donde presta soporte técnico y logístico a proyectos vinculados a grandes compañías que han decidido invertir en el área de València. La elección de este emplazamiento responde a su sólida posición logística, la disponibilidad de infraestructuras industriales y el dinamismo de nuevos proyectos empresariales que están generando oportunidades para compañías técnicas y logísticas especializadas.

Además, Modpack System dispone de una oficina en un espacio de coworking en el centro de la ciudad de València, desde donde coordina el desarrollo de su implantación y expansión en la región.

APOYO DE INVEST IN VALENCIA

Desde su nueva base en Valencia, Modpack System aspira a consolidar su presencia en los mercados europeos y a desarrollar nuevas alianzas con regiones próximas como el norte de África y América Latina. En este proceso, la compañía cuenta con el apoyo de Invest in Valencia para facilitar su integración en el tejido empresarial e industrial del territorio.

"Este es un nuevo caso de éxito de Invest in Valencia. Desde Invest in Valencia trabajamos para acompañar a las empresas en todo su proceso de aterrizaje, crecimiento e integración en el ecosistema local, y la llegada de Modpack System es una muestra del potencial que tiene Valencia para atraer y consolidar inversión internacional", ha concluido Paula Llobet.