Oltra apoya los movimientos a la izquierda del PSOE pero asegura: "España es muy grande; amo València y me hace ilusión"

La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, durante el encuentro internacional 'Não à guerra, não à violência política, por un mundo ecofeminista'. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exvicepresidenta de la Generalitat y referente de Compromís, Mónica Oltra, ha valorado positivamente los movimientos de unidad a la izquierda del PSOE, aunque ha considerado que España es "muy grande", al tiempo que ha subrayado que "ama" la ciudad de València y le hace "especial ilusión", en alusión a su regreso a la política como posible candidata de Compromís a la Alcaldía de la capital del Turia.

En estos términos se ha expresado Mónica Oltra, en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha reconocido que no se arrepiente de su dimisión en 2022 porque la "responsabilidad política" no le dejaba "otra opción". Esta ha sido la primera entrevista que ha concedido Mónica Oltra en los últimos cuatro años, tres semanas después de que anunciara su regreso a la política y su voluntad de convertirse en la candidata de Compromís a la Alcaldía de València en las elecciones municipales de 2027.

La exvicepresidenta llevaba cuatro años apartada de la vida pública desde su dimisión a raíz de su imputación en la causa por el presunto encubrimiento de los abusos cometidos por su exmarido a una menor tutelada. El pasado 5 de marzo, el Juzgado de Instrucción 15 de València abrió juicio oral contra ella e integrantes de su equipo en la Conselleria de Igualdad, tras ordenárselo la Audiencia de Valencia y en contra del criterio de Fiscalía.

Al ser cuestionada sobre el movimiento del portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, quien insiste en crear un espacio de izquierdas al margen del PSOE, Oltra ha subrayado que va a colaborar "en todo lo que pueda", al mismo tiempo que ha insistido en España es "muy grande" para ella.

"Yo soy muy de mi tierra, de las cosas tangibles (...) La política estatal se aleja mucho de la gente", ha apuntado, para subrayar que su candidatura a la Alcaldía de València le hace "especial ilusión". En esta línea, ha señalado que hay que "bajar de la abstracción" y ha insistido en que va a colaborar "en todo lo que se pueda" porque piensa que la idea planteada por Rufián tiene "absoluto sentido". "Todo lo que sea que la política sirva para mejorar la vida de la gente, ahí me van a tener", ha apuntado.

Pero, ha remarcado, "a mí me hace mucha ilusión València", ya que "es una ciudad que adoro, que vivo, que sufro, que amo, que lloro y que río y, por tanto, mi cabeza hace tiempo que ya está pensando". "Yo voy por la calle y ya voy cambiando cosas", ha apostillado.

DIMISIÓN "FORZADA": "O DIMITES O TE CESO"

Respecto al 'lawfare', Oltra considera que su caso se estudiará en todas las facultades de Derecho de España, ya que, a su juicio, "todo el país sabe que he sufrido 'lawfare'". Sobre su dimisión como vicepresidenta de la Generalitat, Oltra ha afirmado que no se arrepiente de la decisión porque la "responsabilidad política" no le dejaba "otra opción", aunque, ha dicho, fue una "dimisión forzada".

En este punto, la referente de Compromís ha lamentado que el equipo del que fuera jefe del Consell durante la etapa del Botànic, Ximo Puig, "debería reflexionar" porque "no tuvo esto --la desaparición del Botànic-- en cuenta cuando forzaron la máquina de la dimisión". "Ellos fueron una parte importante --de la dimisión-- porque las declaraciones públicas del presidente --Ximo Puig-- eran: o dimites o te ceso", ha precisado Oltra.

Y ha agregado: "En ese momento tomo la decisión por responsabilidad porque eso iba a ser una bomba que no se iba a sostener y nadie iba a aguantar la presión. Pero en el pecado llevaron la penitencia. Han ganado, ganaron aquella batalla, pero yo creo que si no nos rendimos no ganan".

Preguntada por el papel de los compañeros de partido durante ese proceso que culminó con su dimisión, Oltra ha lamentado que --algunos-- "no supieron sostener en un momento donde había que aguantar los machos". "Porque yo lo expliqué, la verdad es que la intervención de la dimisión fue muy corta, pero creo que decía muchas cosas: en este país no se pueden hacer políticas de izquierdas; no se pueden hacer políticas a favor de los más desfavorecidos. Alguien dirá no se puede hacer política y eso tiene otra segunda lectura y es que la política no sirve y eso es pasto de fascismo", ha proseguido.

IMPUESTOS

En otro orden de cosas, Oltra ha defendido el pago de impuestos y ha cargado contra los partidos que optan por reducirlos. A su juicio, "cuando los partidos de derechas dicen 'vamos a bajar impuestos', lo que están diciendo en realidad es 'nos vamos a bajar los impuestos', porque normalmente esa bajada de impuestos siempre conlleva dos consecuencias para la clase trabajadora: te van a subir los impuestos y habrá peores servicios".

"A ellos les da igual. Ellos se van al hospital privado; llevan a sus hijos a las escuelas privadas donde no va la gente corriente. A ellos les da igual que exista una escuela pública o un hospital público porque se pueden pagar todo en privado. Por lo tanto, cuando un político te está diciendo 'vamos a bajar los impuestos', lo que está diciendo es que le va a bajar los impuestos a los ricos", ha señalado.

Para Oltra, "hay que hacer mucha pedagogía con los impuestos". "Yo lo vi en Dubai, cuando empezaron a caer bombas, estos que son ahora los nuevos ricos, los 'influencers', que viven allí para no pagar impuestos en España decían 'oiga, Gobierno de España, mándeme un avión y sáqueme de aquí'; ya, pero eso vale dinero, eso lo tiene que pagar alguien y esos son los impuestos, querido. Esos son los impuestos".

Dicho esto, Oltra ha reflexionado sobre "qué han hecho mal los gobierno progresistas" y ha afirmado que la sociedad ha perdido la "gestión democrática" del tiempo, algo que, según ha resaltado, es "un problema porque no va solo de cosas materiales el bienestar, también va de tiempo". "La tecnología de la comunicación, la inteligencia artificial y todas las redes nos están cambiando incluso la sinapsis neuronal y la manera en la que tenemos de relacionarnos", ha apuntado.

Para Oltra, "la pérdida de cercanía humana está generando un montón de problemas de salud mental en adolescentes". "Es un problema también de la gestión del tiempo porque la gente no tiene tiempo para dedicar a la comunidad, porque te pasas la vida sobreviviendo porque las élites han declarado la guerra a la vida y necesita tenernos encerrados", ha lamentado.

Con todo, ha insistido en que las ciudades tienen que ser "espacios de encuentro y no de circulación", lugares "de socialización, donde compartimos". "Juntas y juntos podemos hacer frente a esto y volver a rescatar la democracia para que la democracia tenga realmente la fuerza que tiene que tener", ha concluido.