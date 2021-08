Oltra apunta a que la vacuna pueda ser "en algún momento" requisito para nuevos trabajadores sociosanitarios

VALÈNCIA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha apuntado que la vacunación "probablemente" pueda ser "en algún momento" requisito exigible para las nuevas incorporaciones de personal sanitario, al "igual que forma parte tener una titulación".

Así se ha manifestado Oltra, en declaraciones a los medios tras su visita a la residencia de personas mayores de la localidad de Alpuente (Valencia).

La consellera ha reiterado su postura de que no cree necesario plantear la obligatoriedad de la vacunación para los actuales trabajadores sanitarios porque "de momento hay muy poca gente que se haya negado a ponerse la vacuna". "No he cambiado de opinión", ha expresado.

"Estamos en unas cifras de cobertura de vacunación muy grandes, con un 96% del personal sociosanitario vacunado", ha destacado y ha subrayado la importancia de "ir a una política de incentivos", así como de "decir a la gente que lo que está en juego es la salud pública y, por tanto, deben tener la responsabilidad de vacunarse".

Asimismo, ha señalado que entre aquellas personas no vacunadas "hay incluso gente que está contraindicada y no puede ponérsela por alergias y otras cuestiones". "Son situaciones diferentes que iremos mirando a medida que avance la situación", ha asegurado.