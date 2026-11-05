Oltra cree que Catalá debería "bajar" a dialogar con la acampada: "Tiene que saber qué pasa en su ciudad"

La candidata a la Alcaldía de Valencia por Compromís, Mónica Oltra, durante la presentación de la web de Compromís sobre el mapa y las desigualdades tributarias en Valencia, en la Plaza del Pilar, a 5 de noviembre de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Compromís a la Alcaldía de València, Mónica Oltra, ha considerado que la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá (PP), debería "bajar" del Ayuntamiento a dialogar con la Acampada por la vivienda instalada desde hace más de un mes en la plaza frente a la casa consistorial: "Tiene que saber qué pasa en su ciudad".

Así lo ha manifestado, en rueda de prensa este jueves en la sede de Compromís, en la que ha reivindicado que cuando alguien es alcalde o alcaldesa de una ciudad "ha de estar al servicio de la gente de esa ciudad", aunque también ha apuntado que es "obvio" que puede "delegar" en algún responsable o concejal de su equipo de gobierno.

En todo caso, ha felicitado a la gente joven de València por su espíritu "reivindicativo" pero también por su "diálogo" para intentar "aproximar posturas" y "negociar" en unos tiempos en los que resulta "tan difícil" hacerlo y en los que la gente "no quiere convencer, sino vencer". "Que tengas un colectivo organizado de gente joven que quiere convencer me parece algo a aplaudir", ha valorado.

Ante esta situación, para Oltra, "cuando tienes un colectivo organizado a los pies del Ayuntamiento", lo "único" que debería hacer Catalá es "bajar un piso e ir a hablar con ellos", o bien que invite a la Acampada a "subir" al consistorio. "Claro que lo debe hacer y escuchar", ha defendido. "Tiene que saber qué pasa en su ciudad y hacer políticas que mejores la vida de la gente", ha recalcado, aunque ha lamentado que ese no sea el "objetivo" de la actual alcaldesa.