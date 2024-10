Oltra, sobre Errejón: "Si convertimos el necesario reproche social en linchamiento, alimentamos a la bestia"

VALÈNCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exvicepresidenta de la Generalitat y exlíder de Compromís, Mónica Oltra, ha manifestado, tras la dimisión del exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por denuncias de varias mujeres por comportamientos machistas y acoso sexual, que "si convertimos el necesario reproche social en linchamiento despiadado individual alimentamos a la bestia porque asumimos la dialéctica del patriarcado".

"Ponemos en más riesgo a las mujeres agredidas que están en silencio en otros casos. Solo el aprendizaje colectivo nos hará avanzar", ha aseverado en un mensaje en redes sociales.

Tras su mensaje inicial, Oltra ha respondido a las críticas de varios usuarios contra su posicionamiento. En una de sus respuestas, preguntada por si ve necesario el "escarmiento público" a Errejón, la que fuera consellera de Igualdad ha sostenido que "el escarmiento es personal" y que hay que referirse "al escarnio público".

"Y no, no creo que el escarnio nos haga avanzar, ni que sirva a las víctimas. Y pienso que este sistema penal que tenemos no sirve. Y sí, confío en el feminismo y en un sistema comunitario reparador", ha abundado.

En otra respuesta, tras el apunte de un usuario de que es necesario "un reproche social hacia las personas que lo sabían y callaron y las que le ayudaron a encubrirlo", Oltra ha recalcado: "No creo en los linchamientos a nadie. No creo que nos haga ser mejor sociedad. Y creo que alimenta el fascismo".

De Íñigo Errejón han hablado también hoy los principales representantes de Compromís --que concurrió a las últimas elecciones junto a Sumar--, como Àgueda Micó o Joan Baldoví, que han condenado las "actitudes y comportamientos machistas" del exportavoz parlamentario de la formación plurinacional y han reclamado justicia y reparación para las víctimas.