Oltra: "Las Fallas ya están desubicadas en el tiempo y nunca van a ser las mismas"

VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, ha afirmado este viernes que de momento es imposible asegurar si habrá Fallas en julio y que no se puede "especular" porque las decisiones se toman "día a día" durante la crisis del coronavirus. "Ya están desubicadas en el tiempo; nunca van a ser las mismas que las del 15 al 19 de marzo", ha manifestado.

Mientras hay fiestas que se suspenden con una fecha fija, Oltra ha recordado que las Fallas se aplazaron en marzo, unos días antes del estado de alarma, a mediados de julio. "Es difícil saber cómo estaremos la semana que viene o en julio", ha sostenido a los periodistas tras el pleno del Consell.

En todo caso, ha hecho hincapié en que celebrarlas o no es algo que tendrán que valorar los ayuntamientos en función de como evolucione la pandemia. "Obviamente, las normas generales del Gobierno serán imperativas para todos los municipios", ha recalcado, pues hay Fallas "de Borriana a Benidorm".

Oltra ha apuntado que "el Consell en principio no tiene nada que decir, quitando que la situación en el mes que sea no aconseje la celebración de actos masivos". Ha rechazado especular: "Si me preguntan ahora, tengo una opinión, pero no sé si en uno o dos meses tendré otra".

"Estamos en una situación muy complicada y no vamos a volver a la normalidad con facilidad. Vamos tomando decisiones paso a paso, día a día, trabajando a muy corto plazo", ha mantenido preguntada por la intención del Ayuntamiento de València de decidir en junio si se celebran o no en julio.