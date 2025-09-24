Oltra y la ministra Sira Rego participarán en el seminario de EUPV 'Feminismo para avanzar en derechos'

Archivo - La exvicepresidenta, exportavoz y exconsellera de Igualdad y Políticas, Mónica Oltra, en una imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, participarán el próximo sábado 4 de octubre en el seminario de Esquerra Unida (EUPV) 'Feminismo para avanzar en derechos'. Se celebrará por la mañana en la sede central del partido en València.

Este seminario se configura como un espacio de reflexión, diálogo y acción política imprescindible para seguir avanzando en derechos desde una perspectiva feminista en clave valenciana. Reunirá a destacadas académicas, activistas y representantes institucionales, sociales y sindicales para abordar algunos de los principales retos del feminismo en la actualidad, avanza la formación política.

La primera charla, titulada 'Feminismo de clase para el siglo XXI', tendrá lugar de 10.30 a 12 horas y contará con las ponencias de Clara Navarro Ruiz (Universidad Complutense de Madrid), Montserrat Galcerán (Catedrática Emérita de Filosofía) y Marga Ferré (Transform Europe).

Tras un descanso, de 12.30 a 14 horas se celebrará la sesión central del seminario bajo el título 'Superando el techo de cristal en el País Valencià: obstáculos y soluciones de futuro'. En esta mesa participarán Ana García, secretaria general de CCOO PV; Ana Oliver, presidenta de Acció Cultural (ACPV); Beatriu Cardona, portavoz de STEPV-Intersindical Valenciana; Mónica Oltra, vicepresidenta y consellera de Igualdad entre 2015 y 2022; Rosa Pérez Garijo, consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de 2019 a 2023, y Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia.

"Contar con algunas de las voces más relevantes del feminismo, el sindicalismo y la política en un mismo foro es una oportunidad única para trazar estrategias de futuro", destaca Bernabé Aldeguer, responsable de Elaboración Política de EUPV y coordinador del seminario.

Para la coordinadora general de Esquerra Unida, Rosa Pérez, este seminario es un "espacio imprescindible": "Poner el feminismo en el centro es fundamental para la construcción de sociedades verdaderamente libres e igualitarias, más si cabe en un momento de retrocesos como en el que nos encontramos, con un gobierno negacionista en el País Valencià".