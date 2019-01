Oltra pide no votar a los que rechazan la ley de violencia de género: "El feminismo también tiene que ocupar las urnas"

Publicado 16/01/2019 14:19:45 CET

"Está muy bien reivindicarlo en Estrasburgo, pero también hay que hacer leyes en España", afirma tras la petición de Sánchez a la UE

La vicepresidenta del Consell y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, ha recalcado que "hay una fórmula muy fácil para que nadie derogue la ley de violencia de género: que no se les vote" y ha pedido combinar la movilización feminista en la calle con la acción electoral: "El feminismo tiene que ocupar el espacio público, pero también tiene que ocupar las urnas".

Así lo ha afirmado este miércoles en declaraciones a Europa Press tras mantener un encuentro en València con la asociación Mujeres con voz de la Marina Baixa (Alicante), preguntada por las movilizaciones feministas de la pasada jornada en toda España y por la postura de Vox contra la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género.

Oltra ha defendido "combinar la contribución de los poderes públicos con la lucha de la sociedad civil" contra la violencia machista y, para ello, "sensibilizar y promocionar la igualdad y promover relaciones sanas" con el objetivo de "construir una sociedad más igualitaria, más justa y más decente".

"En el equilibrio estará la fórmula para que esas amenazas a la democracia no se materialicen", ha aseverado, en referencia a la intención del partido de extrema derecha de derogar la ley de violencia de género.

Por otro lado, respecto a la reivindicación que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Estrasburgo (Bélgica) para que la UE elabore una estrategia europea de género para combatir la desigualdad de las mujeres en el ámbito laboral, Oltra ha subrayado que es una cuestión que se debe combatir "desde el Gobierno de España: Está muy bien reivindicarlo en la Unión Europea, pero tenemos que ponernos las pilas aquí también".

Ha insistido en que "está muy bien reivindicarlo en Estrasburgo, pero también hay que hacer leyes en España para atajar esa brecha salarial, que muchas veces tiene que ver con categorías profesionales que se diferencian sin que haya ningún elemento objetivo que lo justifique para que cobren menos".

La también consellera de Igualdad ha puesto así en valor "todas las medidas que vayan encaminadas a construir una sociedad más igualitaria y donde la igualdad de oportunidades sea real y se rompan los techos de cristal".

Pero "también los suelos de barro", ha enfatizado, pues ha puesto el foco sobre el hecho de que los techos de cristal "es problema de las mujeres en las capas más altas de la carrera profesional" mientras "hay otras que cobran menos de 12.000 euros, y la mayoría en España son mujeres". También ha rechazado "que los colectivos altamente feminizados siempre cobren menos o que cuando se plantea una homologación salarial siempre haya problemas cuando no los hay en el caso de los hombres".

"MUJERES SUPERVIVIENTES"

En este contexto, ha puesto en valor el papel de organizaciones como Mujeres con voz, formada por "mujeres supervivientes que han sufrido la violencia de género y han salido de esa situación" para acompañar a otras víctimas "anímica y moralmente". "El referente de una mujer que ha salido es muy importante porque te dibuja un horizonte cuando eres víctima: Yo puedo llegar a estar en la situación de libertad y empoderamiento", ha ilustrado.

En el encuentro, Oltra ha informado a la asociación de que, desde 2019, las ayudas de emergencia de la Generalitat a las víctimas de violencia machista han pasado de 200 a 2.700 euros, "tres veces el salario mínimo".

Por parte de Mujeres con voz, la presidenta, Margarita Lujan, ha explicado que la asociación está "desde el minuto cero acompañándolas, tranquilizándolas y cuidando a los niños: desde la primera denuncia hasta el juicio rápido y penal". También ofrecen gratuitamente cursos de formación, terapias de grupo o asesoramiento legal con la colaboración desinteresada de mujeres especialistas. "Gracias a ellas podemos salir adelante", ha manifestado.

La meta para las mujeres que sufren esta situación es "volver a tener redes sociales", pues ha lamentado que en estos casos "se rompen por completo". Para seguir en esta línea, ha destacado que este pasado martes salieron a la calle más de 400 personas en Benidorm (Alicante) a reivindicar "que la ley no se derogue, que se mejore". "Una agresión a una mujer debería juzgarse por la ley de la violencia de género, sea o no sea su pareja", ha recalcado.

Respecto a la agresión sexual a una chica de 19 años en Nochevieja en Callosa d'en Sarrià (Alicante), la titular de Mujeres con voz ha defendido la importancia de que "primero se juzguen con más dureza a esos terroristas contra la mujer".

"No queremos ser más que los hombres; no hemos discriminado a ningún hombre: discriminamos al que mata, al que viola y al que agrede", ha enfatizado, para insistir en que "la mujer siempre ha pedido las cosas pacíficamente" y advertir así que no ve "ni pies ni cabeza" a las propuestas de Vox.