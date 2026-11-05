Oltra tilda de "fraude" y de "falta de respeto" que Catalá (PP) y Bernabé (PSOE) sean candidatas al Congreso el 29N

La candidata a la Alcaldía de Valencia por Compromís, Mónica Oltra, durante la presentación de la web de Compromís sobre el mapa y las desigualdades tributarias en Valencia, en la Plaza del Pilar, a 5 de noviembre de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Compromís a la Alcaldía de València, Mónica Oltra, ha calificado de "fraude", de "falta de respeto" y de "teatrillo" que la actual alcaldesa, María José Catalá (PP), y la candidata socialista, Pilar Bernabé, sean las cabezas de lista al Congreso de sus respectivas formaciones al Congreso para las elecciones generales del 29 de noviembre.

"La política no es una cuestión de foco, sino de compromiso y credibilidad", ha defendido en una rueda de prensa este jueves en la sede de Compromís, en la que ha rechazado el modelo de "pedir a la gente el voto ahora para después pedirlo otra vez para ser alcaldesa". "Me presento a la Alcaldía y esa es mi palabra", ha defendido.

Además, ha considerado que la estrategia del "bipartidismo" que representan Catalá y Bernabé es un "teatrillo" para "salir mucho en los medios" de comunicación, pero demuestra que los ciudadanos "les importan bien poco". "Lo de siempre, tampoco es nada nuevo", ha dicho.

Oltra también ha reivindicado que el "patrimonio" de los políticos "es la palabra" y por eso mismo ha diferenciado que, cuando ella pide el voto, lo hace "para toda una legislatura" en el Ayuntamiento de València: "Pedirlo ahora para las generales para, cuatro meses después, echar a correr me parece un fraude y una falta de respeto al electorado y a la ciudadanía. Ahí no me van a encontrar nunca".

A su juicio, eso fomenta la "antipolítica" y genera "rechazo" de la ciudadanía hacia la política y hace que "le parezca un cambalache y un teatrillo". Sin embargo, Mónica Oltra ha defendido que es "una cosa muy seria porque tiene que ver con la vida de la gente" y a esta "hay que decirle la verdad". "La política es un pacto que uno hace cuando se presenta a las elecciones y pide el voto", ha remarcado.