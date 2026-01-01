Once atendidos, cinco de ellos trasladados a hospitales tras un incendio en un edificio de Paiporta

Incendio en Paiporta - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS
VALÈNCIA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -
Once personas de entre 3 y 79 años han necesitado este jueves, 1 de enero, de asistencia sanitaria a consecuencia de un incendio declarado, por causas no precisadas, en un edificio de la calle l'Horta de Paiporta (Valencia).
De ellas, cinco han sido trasladadas a diferentes hospitales por inhalación de humo y, en un caso, por presentar quemaduras. El resto ha sido dado de alta in situ por los servicios sanitarios.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado, tras recibir el aviso a las 12:45 horas, seis dotaciones de bomberos de los parques de Torrent, Paterna, Catarroja, el sargento, jefe de sector y oficial.
El fuego afectaba a un piso situado en la primera planta del edificio, había salido por la fachada y provocado una densa nube de humo que progresaba hacia las plantas superiores, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.
Varias personas han tenido que ser rescatadas por los bomberos del interior del edificio, donde se han terminado las tareas de extinción del fuego a mediodía.
Por parte del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU, se han enviado tres unidades del SAMU, una unidad de SBV, un SVAE, una ambulancia de transporte y personal del PAC de Paiporta.
Los servicios médicos han asistido a un total de once personas. Todos han sido dados de alta in situ, excepto una mujer de 52 que ha sido trasladada a La Fe por inhalación de humo, una joven de 19 años que también ha sido trasladada al mismo centro por el mismo motivo y un adolescente de 14.
Por otro lado, ha sido trasladado al General un hombre de 42 años por inhalación de humo y otro de 72 años con quemaduras al Hospital La Fe.