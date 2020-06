La ONCE reparte 325.000 euros en Mislata y Torrent con el primer Cuponazo tras el Covid-19 - ONCE

VALÈNCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha repartido 325.000 euros en las localidades valencianas de Mislata y Torrent con el Cuponazo del pasado viernes.

Sagrario Rico es la vendedora que ha repartido cinco cupones premiados a las cinco cifras del Cuponazo de este viernes, en su kiosco ONCE de la Avenida del Vedat, 84, en Torrent.

Sagrario tiene discapacidad visual grave y es vendedora ONCE desde hace 27 años. "Mis clientes son habituales desde hace muchos años y es una gran alegría repartir estos cinco premios mayores de 25.000 euros cada uno", ha afirmado.

En Mislata, desde su punto de venta en la avenida Gregorio Gea, 20, Joaquín Ballester ha repartido ocho cupones premiados por importe de 200.000 euros, también del Cuponazo del pasado viernes.

Joaquín es contable, tiene una discapacidad física y es vendedor ONCE desde hace nueve años. " Me encanta mi trabajo, el contacto con los clientes y la estabilidad que me proporciona ser vendedor ONCE. La semana pasada volvimos de nuevo al trabajo con mucha ilusión pero también con algunas dudas sobre esta nueva normalidad, y ya he comprobado que en general los ciudadanos estamos cumpliendo con las normas de seguridad en cuanto al uso de mascarilla, uso de gel hidroalcóholico y distanciamiento", ha señalado.

Este fin de semana la ONCE ha repartido 25 millones de euros en sus sorteos. En el cupón extraordinario del Día del Padre --que tuvo que ser aplazado por la pandemia de su día habitual 19 de marzo-- salió premiado el cupón de 17 millones en Madrid, más 79 premios de 40.000 euros entre Madrid y Palma que suman 3.160.000 euros más.

El sorteo de fin de semana repartió más de 2 millones de euros y Sueldazos en Málaga, Barcelona y Gipuzkoa. Además, el Cuponazo del viernes repartió 1.745.000 euros en Andalucía, País Vasco, Murcia y la Comunitat Valenciana; y el Eurojackpot dio un premio de más de 500.000 euros en Madrid.

Este viernes, el cupón de la ONCE estaba dedicado a los supermercados y tiendas de barrio en agradecimiento por "estar ahí", que forma parte de la serie dedicada a los colectivos que nos han cuidado y protegido durante la pandemia del Covid-19.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de nueve millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie.

Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente. Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las cinco cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL. El sorteo ofrece otros 800.000 premios menores más a las cuatro, tres o dos últimas cifras de las seis extracciones de segunda categoría.