ONG reivindican el periodismo responsable durante la dana frente a los "discursos de odio y manipulación emocional"

Advierten que los mensajes de criminalización de migrantes se benefician de un contexto de "racismo estructural"

VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

ONG valencianas han analizado la importancia del periodismo serio, responsable y comprometido durante la dana, tanto en la gestión de la emergencia como en la actual fase de reconstrucción, para combatir los "discursos de odio y manipulación emocional" que inundan las redes sociales desde hace siete meses y "todo tipo de bulos y de informaciones interesadas" en pseudomedios o determinados medios de comunicación.

Bajo el lema 'Periodismo frente al odio', Médicos del Mundo, la Coordinadora Valenciana de ONGD y la Unió de Periodistes Valencians han compartido un encuentro con profesionales de las entidades humanitarias y profesionales para debatir sobre la comunicación de la tragedia y el papel de las ONG.

Desde el mismo 29 de octubre, día de la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia y provocó más de 220 fallecidos, estas organizaciones tuvieron que enfrentarse a una "disputa por el relato" en las redes, con "desórdenes informativos en un contexto de incertidumbre y sobreproducción informativa" ante la magnitud de la catástrofe. Es algo que achacan a "grupos políticos interesados, al 'clickbait' y a 'influencers' que buscan sacar rédito".

Aunque la mayoría de estos mensajes los lanzan cuentas anónimas en redes, las entidades señalan que "en muchos casos no hay ese disimulo en propagar este odio y desigualdad, incluso por parte de representantes políticos". "Eso es lo que nos preocupa", ha subrayado Celia Serrano (Médicos del Mundo), quien ha pedido dar más visibilidad a discursos positivos y reflexionar sobre el papel de las ONG.

"Tenemos esperanza en que otro tipo de narrativas son posibles: todos somos responsables", ha aseverado Elena Belenguer, de la Coordinadora de ONGD. Desde la Unió de Periodistes, su responsable de Comunicación, Jéssica Ortega, ha abogado por "aprender qué se hizo mal y qué se hizo bien" en la cobertura de la dana, ya que "otra forma de comunicar es posible".

LOS MIGRANTES COMO "UN ENEMIGO"

Según las ONG, los discursos de odio en la dana se beneficiaron de un contexto de "racismo estructural". Partiendo desde "espacios ideológicos muy interesados", se centraron en "criminalizar a los migrantes" para que la población los viera como "delincuentes" y "saqueadores" o como "un enemigo" que se aprovechaba de la ayuda que ofrecían a los afectados tanto las organizaciones como los voluntarios.

Este relato tuvo una mayor incidencia durante las primeras semanas posteriores a la dana, en las que el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia detectó que el 30% de discursos del odio se dirigieron hacia la población migrante. Es algo que, de acuerdo a estas ONG, "contagió" a las cuentas en redes de la llamada "'fachosfera'" y también algunos medios "más tradicionales".

Es más, las entidades advierten que también dio el salto al ámbito institucional y ponen como ejemplo una petición que realizó el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, de que la Delegación de Gobierno publicara el número total de detenidos por pillaje durante la dana y su nacionalidad. Una petición que hizo el pasado marzo cuando anunció su acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos de 2025, con lo que las ONG no creen que sea casual.

Frente a esta contaminación de la información sobre la dana, las organizaciones reivindican el papel de los medios de comunicación que narraron la problemática que sufrieron muchos migrantes en situación irregular para poder acceder a las ayudas, además de relatar cómo otros tantos también se vieron afectados por la catástrofe para así "humanizarlos".

USAR EL DOLOR PARA GENERAR MÁS DOLOR

La periodista Leila El Moudni ha defendido, a partir de su experiencia estos meses en 'elDiario.es', la capacidad de los medios de deconstruir narrativas racistas que suponen una "doble violencia" para los migrantes". "Se utiliza el dolor de una catástrofe para generar un dolor enorme", ha denunciado, y ha abogado por una "alfabetización mediática" de la ciudadanía para que "no se vea atrapada en la viralidad de los mensajes de odio".

Desde Casa Marruecos, Nadia Tabib ha explicado que la barrera lingüística también afecta a los migrantes afectados por la dana que requieren de asistencia psicológica. Además, ha llamado a luchar contra la "oleada de islamofobia" que, ha advertido, "no viene solo de la extrema derecha o de la derecha, sino también de la izquierda que es lo que más duele".

CAMPAÑA CONTRA CRUZ ROJA Y CÁRITAS

En el encuentro también se ha abordado cómo durante la dana hubo una campaña contra entidades como Cruz Roja o Cáritas y cómo difundieron criticas hacia ellas determinados 'influencers'. Las ONG lamentan tener que estar "constantemente" explicando su trabajo y a qué dedican su financiación, un papel de "escudo" contra estos discursos que les "desgasta muchísimo".

"No estábamos preparadas para algo así", ha indicado Olivia Pérez (Cáritas), ya que recibieron multitud de llamadas preguntando por el trabajo de su entidad durante la dana después de que se vertieran mensajes en redes cuestionándolo. En cualquier caso, ha remarcado que evitaron la "confrontación directa" contra los mensajes que les "atacaban" y priorizaron la comunicación de su ayuda en la catástrofe.

Por otro lado, las ONG hacen autocrítica de su papel durante la dana, ya que están "más acostumbradas" a trabajar en catástrofes en otros países y no se imaginaban que sucediera algo así en Valencia. "No estábamos preparadas; ni las organizaciones pequeñas, ni las grandes, ni como sociedad: cada una hizo lo que pudo", ha resumido Mariana Urueña (CEAR).

Y reconocen que algunos de sus mensajes pudieran parecer contradictorios en los primeros días, al pedir a los voluntarios que no accedieran a la 'zona cero' por la dificultad de llegar o que no se enviara más ayuda porque no había capacidad de gestionarla.