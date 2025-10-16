La ONG valenciana Surg For All celebra su décimo aniversario con el impulso de un servicio de urología en Liberia

Necesita recaudar 500.000 dólares adicionales para hacer realidad el proyecto

La ONG valenciana Surg For All, fundada en 2014 por un grupo de sanitarios y no sanitarios encabezada por el urólogo valenciano José Rubio Briones para acercar la cirugía especializada a países en vías de desarrollo, busca recaudar fondos para su proyecto más ambicioso: la construcción de un Servicio de Urología en el Hospital Católico St. Joseph's de Monrovia (Liberia). Para lograrlo, aún necesita recaudar 500.000 dólares adicionales.

La iniciativa ha sido anunciada durante un desayuno conmemorativo del décimo aniversario de la asociación, celebrado este jueves en la Fundación Bancaja. "Cuando empezamos hace diez años no pensé jamás que estaríamos hoy aquí, siguiendo con la máxima que se atribuye a Confucio de 'No les des pescado para un día, enséñales a pescar y comerán el resto de su vida'", ha indicado el presidente de la ONG, José Rubio.

El presupuesto del proyecto asciende a un millón de dólares, de los cuales 650.000 se destinarán a dotación tecnológica y 350.000 a la construcción del edificio. Hasta la fecha, la Conferencia Episcopal Italiana ha concedido una ayuda de 350.000 dólares y la propia ONG ya ha aportado 150.000 dólares, pero se necesita medio millón más.

El doctor Briones ha explicado que "el acceso a la urología en Liberia es prácticamente inexistente" y con este proyecto se quiere ofrecer "una atención sanitaria digna y especializada a miles de personas que hoy no tienen esa posibilidad". Además, de este "ambicioso proyecto", otros de sus objetivos inmediatos son consolidar la cirugía laparacópica y de tiroides en Dschang (Camerún), así como iniciar la cirugía general en Tanzania en un hospital que están arrancando.

La apertura del evento ha contado con el secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande, quien ha destacado la labor de la ONG. "Detrás de todo lo que Surg For All están haciendo hay algo fundamental que merece ser puesto en valor: la dignidad de la persona", ha señalado Grande, que ha realcado: "El reconocimiento de que todo ser humano, sin importar el lugar donde haya nacido, su origen o su condición, posee una dignidad infinita es la base sobre la que se construyen la justicia y la verdadera solidaridad".

Asimismo, durante el acto se han entregado galardones a particulares, empresas y entidades colaboradoras, en reconocimiento a su apoyo constante a la labor de Surg For All, "Este aniversario es también un homenaje a todos nuestros socios y colaboradores, sin los que hubiera sido imposible llegar hasta aquí", ha subrayado Briones.

SURG FOR ALL

El urólogo valenciano José Rubio Briones fundó Surg For All en 2014 en València con la misión de acercar la cirugía especializada a países en vías de desarrollo. Así, ha recalcado que aunque las cifras "pueden ser frías son espectaculares": la ONG ha formado a 43 profesionales sanitarios africanos en València -entre médicos, enfermeras y técnicos- con el objetivo de que puedan desarrollar su carrera en sus hospitales de origen y garantizar la autosuficiencia médica a largo plazo.

Desde entonces, se han llevado a cabo cerca de una treintena de misiones quirúrgicas, sobre todo en Libera y Camerún, hasta 2025 en urología, cirugía general, oftalmología y otorrinolaringología. En cada una de ellas se operan a unos 40 pacientes dependiendo de su complejidad, lo que supone más de 800 enfermos intervenidos en esta década. Los casos complejos se operan aquí.

Su modelo se basa en la docencia, la dotación de material y el acompañamiento en origen, asegurando que el conocimiento transmitido se consolide y revierta en una mejora real y sostenible de los sistemas de salud locales.