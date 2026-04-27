Ontinyent (Valencia) decreta dos días de luto oficial tras la muerte de dos vecinos al caer un coche al río Clariano

Archivo - Río Clariano a su paso por Ontinyent (Valencia) - CHJ - Archivo

VALÈNCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ontinyent (Valencia) ha decretado dos días de luto oficial tras el trágico accidente registrado en el municipio por el que dos vecinos han perdido la vida tras caer un coche al río Clariano.

Además, según ha informado el consistorio, las banderas ondearán a media asta y se suspenden los actos oficiales. El Ayuntamiento ha trasladado todo su apoyo a las familias y personas afectadas por el siniestro.

Los fallecidos en el accidente son un hombre de 45 años y una mujer de 41. El conductor del vehículo, que era la tercera persona que viajaba en el coche, dio positivo en el control de drogas y fue detenido por la Guardia Civil.

El conductor fue atendido por el equipo médico del SAMU por hipotermia y dolor cervical y fue trasladado al Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.

Los hechos ocurrieron sobre las 17.30 horas en la zona del puente del Camí del Carril, donde un vehículo cayó al río. Hasta el lugar se movilizaron, por parte del Consorcio de Bomberos, tres dotaciones de los parques de Xàtiva y Ontinyent, sargento de Alzira, rescatadores GERA y helicóptero con médico a bordo. También acudieron dotaciones del Consorcio de Alicante por protocolo de actuación en zonas limítrofes entre ambas provincias.