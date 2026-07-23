La oposición de Alicante afea a Barcala que rechace comparecer en la comisión municipal de VPP

Archivo - Imagen de archivo de la comisión municipal de VPP en el Ayuntamiento de Alicante - Roberto Plaza - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Alicante, PSPV, Vox, Compromís y EU-Podem, han criticado al alcalde de la ciudad, Luis Barcala (PP), después de que haya declinado comparecer en la comisión municipal sobre viviendas de protección pública (VPP) constituida en el consistorio tras la polémica del Residencial Les Naus, levantado sobre suelo municipal que fue enajenado y cuyas adjudicaciones está investigando una jueza.

Este jueves, Barcala ha trasladado su "voluntad de no comparecer, debido a la falta de colaboración de las partes implicadas, comenzando por la no intervención de los exconcejales de los grupos de la izquierda citados a declarar al inicio de la comisión, pasando por la renuncia de la mayoría de los técnicos municipales y exconcejales de anteriores gobiernos que iniciaron el expediente para la enajenación de la parcela de Les Naus, así como también la renuncia de concejales del ejecutivo actual".

Además, se ha referido a "la existencia de un procedimiento judicial abierto en el que se esclarecerá lo referido al proceso de enajenación de suelo que se inició con un gobierno anterior", en alusión al tripartito de PSPV, Compromís y Guanyar, "y la adjudicación de las viviendas de VPP de la cooperativa Les Naus, cuya competencia es autonómica", y ha añadido: "En caso de detectarse irregularidades, que se adopten las medidas que proceden".

"Siempre ha sido voluntad del gobierno municipal que estas viviendas VPP en Playa de San Juan fueran destinadas a aquellas personas que, cumpliendo los requisitos, tuvieran el derecho a adquirirlas", ha concluido el primer edil.

PSPV: "DECIDE ESCONDERSE"

En un comunicado, la portavoz socialista, Ana Barceló, ha asegurado que la decisión de Barcala "supone una renuncia expresa a dar explicaciones sobre el mayor escándalo político de su mandato" y cree que "el escrito remitido por el alcalde no contiene ninguna causa que justifique su ausencia, sino una negativa expresa a someterse a las preguntas de la comisión, y eso es algo que tiene una evidente dimensión política".

"Si Luis Barcala considera que no tiene que dar explicaciones al Ayuntamiento y a la ciudadanía sobre un asunto tan grave como Les Naus, tampoco puede seguir dirigiendo esta institución", ha dicho Barceló.

Y ha afirmado: "Barcala no ha presentado una excusa, ha hecho una confesión política. No comparece porque no quiere responder. No alega ningún impedimento para acudir, simplemente afirma que no quiere rendir cuentas".

La portavoz socialista ha aseverado que "durante meses el alcalde ha defendido públicamente la transparencia de su gobierno y aseguró que llegaría hasta el final para esclarecer lo ocurrido en la adjudicación de las viviendas de Les Naus".

"Después de meses hablando de transparencia, Barcala decide esconderse precisamente cuando tiene la oportunidad de dar explicaciones. Las ausencias de otros comparecientes no justifican la suya; al contrario, hacen más necesaria que nunca su presencia", ha señalado.

VOX: "ESPANTADA"

Desde Vox, su portavoz, Carmen Robledillo, ha lamentado "la espantada del alcalde en la comisión de investigación sobre Les Naus" y ha indicado que "su incomparecencia no es una anécdota", sino "un desprecio directo a los alicantinos y un ataque frontal a la transparencia institucional".

"Barcala ha optado por esconderse en lugar de dar la cara. Y cuando un responsable público se esconde, lo que está haciendo es confirmar que tiene mucho que explicar. Quien no tiene nada que ocultar comparece. Quien no comparece se retrata", ha valorado en un comunicado.

Según Robledillo, este es "un ejercicio inaceptable de opacidad" al "no acudir a la comisión". "No es solo una falta de respeto a la oposición, es una falta de respeto a todos los alicantinos Alicante no merece un alcalde que huye de las explicaciones", cree.

"Exigimos explicaciones inmediatas y no descartamos exigir responsabilidades políticas al máximo nivel si se mantiene este silencio. Vox no va a permitir que este asunto se tape ni que se normalice la falta de transparencia", ha señalado Robledillo, quien ha incidido en que "ha quedado claro que el alcalde ha elegido el silencio".

COMPROMÍS: "IMPRESENTABLE"

Desde Compromís, su portavoz, Rafa Mas, ha afirmado: "Tenemos un alcalde que es un impresentable, un alcalde que está escondido porque, obviamente está implicado, de forma directa o indirecta, el tiempo y la justicia lo dirá, pero está implicado en este escándalo de Les Naus que ha salpicado a su gobierno".

"Uno los escándalos urbanísticos que afectan a la vivienda pública en suelo público más sonoros de España, y es un alcalde que no merece ni un minuto más seguir gobernando esta ciudad", ha aseverado en un comunicado.

Según ha indicado Mas, Compromís va a hacer "todo lo posible y lo imposible para que este señor dimita o directamente su partido lo cese". "Alicante no merece tener un alcalde mentiroso, escondido e impresentable", ha zanjado.

EU-PODEM: "BLOQUEO"

Por parte de EU-Podem, su portavoz, Manolo Copé, ha afirmado que "el escrito de Barcala no explica por qué no puede comparecer" y "reconoce que no quiere hacerlo". "Esa diferencia lo resume todo. Votó a favor de esta comisión, prometió públicamente que acudiría para dar explicaciones y ahora pretende utilizar las sillas vacías, incluidas las de su propio gobierno, como coartada para dejar vacía también la del alcalde", ha manifestado.

"Barcala no es un compareciente más: es el máximo responsable político del Ayuntamiento y el presidente nato de una comisión creada por unanimidad. Si considera que otras personas no han colaborado, su obligación era dar ejemplo y defender la transparencia, no ponerse al frente del bloqueo", cree Copé.

Y ha continuado: "Afirma que ya lo explicó todo en el pleno extraordinario, pero la comisión se aprobó precisamente después de escuchar aquellas explicaciones. Si eran suficientes, ¿por qué él y todo el Partido Popular votaron a favor de seguir investigando? Desde entonces, además, han aparecido nuevos testimonios y contradicciones que el alcalde se niega a aclarar".

"La comparecencia puede ser jurídicamente voluntaria, pero su ausencia es políticamente injustificable. No estamos ante una simple ausencia, sino ante la decisión consciente de vaciar de contenido una comisión que él mismo apoyó. Barcala votó la comisión, prometió comparecer y ahora la sabotea con su silencio", ha sentenciado Copé, quien ha dicho que el alcalde "prometió llegar hasta el final" y "caiga quien caiga", pero cree que, "de momento, lo primero que ha caído ha sido su palabra".