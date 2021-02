Oposición y Compromís rechazan que el Gobierno piense en Pascua y el PSPV avisa del "drama" de una esperanza desbordada

VALÈNCIA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

PP, Ciudadanos, Vox y Compromís rechazan que la ministra de Turismo, Reyes Maroto, afirmara este lunes que el turismo en Semana Santa será posible "si se dan las condiciones de seguridad sanitaria", ante la evolución de la tercera ola en una zona turística como la Comunitat Valenciana. Mientras, el PSPV defiende que "no es malo generar esperanza" siempre que no sea desbordada. "Generar esperanza no es malo, pero generar una esperanza desbordada es un drama", ha indicado el síndic socialista, Manolo Mata.

Así lo han afirmado sus portavoces parlamentarios antes de la junta de síndics, sobre las palabras de Maroto asegurando que el reinicio de los viajes vendrá de la mano de la contención de la pandemia a través de un alto porcentaje de población vacunada. También dijo que el Gobierno trabaja en todos los escenarios posibles y que España es un país "muy atractivo" para los primeros viajes.

Isabel Bonig (PP) ha advertido que es una "irresponsabilidad absoluta" abrir la puerta a los viajes dentro de dos meses cuando España sigue batiendo récords de contagios, muertos y hospitalizados.

Por contra, ha abogado porque el Gobierno permita a las comunidades flexibilizar el estado de alarma para aplicar restricciones en función de características de población, movilidad y clima, como piden tanto sus compañeros Isabel Díaz Ayuso (Madrid) y Alberto Núñez Feijóo (Galicia) y el propio Ximo Puig --'president' de la Generalitat, PSPV-- para adelantar el toque de queda.

La 'popular' ha vuelto a urgir a la Conselleria de Sanidad que se prepare para "la cuarta ola que va a venir" y que no pase lo mismo que en la tercera, con medidas como los test de antígenos en farmacias, clínicas y veterinarias, los cribados masivos o los cierres perimetrales por áreas de incidencia. "No cerremos absolutamente todo, que esas medidas se adopten cuando sea imprescindible", ha defendido.

De Cs, Toni Cantó ve increíble que el Gobierno lance estos mensajes "contradictorios", hablando de volver a viajar mientras siguen las restricciones. A esto ha sumado que el el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, hiciera este lunes "un Vanaclocha", en relación a la subdirectora general de Epidemiología, Hermelinda Vanaclocha, por decir que no sabía cuándo eran las vacaciones.

También ha cargado contra la "absoluta división" entre Puig y la vicepresidenta portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra (Compromís), que "sigue de tournée televisivo quejándose de las medidas de su propio gobierno". "¿Qué está haciendo Oltra aparte de hacer oposición a Puig?", se ha preguntado, urgiendo al 'president' que "al menos lidere a su gobierno".

Y Ana Vega (Vox) cree que es sorprendente que la ministra diga eso cuando "todas las decisiones que se están tomando son absolutamente erráticas y cambian de un día para otro". "Es dar una bocanada de aire a un sector tan dañado y que haga previsiones en Semana Santa para luego volver a abocarles al cierre y hacerles daño", ha denunciado recordando los datos "horrorosos" de la pandemia en la Comunitat.

Entre los grupos del Botànic, Fran Ferri (Compromís) ha coincidido en que "es una barbaridad estar hablando ya de salvar la Semana Santa cuando estamos en la tercera ola". "El virus nos ha enseñado que hay que actuar rápidamente para frenar la curva y después desescalar poco a poco", ha recordado, con lo que no ve conveniente "dar falsas esperanzas y una sensación de que todo está arreglado cuando tenemos las UCI llenas".

Ha vuelto a defender que la coalición apuesta por aplicar "las máximas" restricciones en la Comunitat que permite el estado de alarma y que el Gobierno lo flexibilice, se "implique" más y destine ayudas a los sectores afectados. "Ahora no es momento de hacer este tipo de declaraciones, todo lo contrario", ha insistido, "ya veremos cuando llegue Semana Santa cómo estamos".

Manolo Mata (PSPV), por contra, ha sostenido que "todos nos movemos entre el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la inteligencia", reconociendo así que "algunos pecan de optimistas y otros de pesimistas porque está en la naturaleza humana". "Generar esperanza no es malo, pero generar una esperanza desbordada es un drama".

Con esta frase ha llamado a la unidad, a la disciplina y a la "fe en el mando" porque los últimos datos "parece que son moderadamente mejores". Y ha zanjado: "Solo hay un reto, salvar vidas, todo lo demás depende de eso".

CRÍTICAS CONTRA LA INAUGURACIÓN DEL AVE

Por otro lado, los tres grupos de la oposición y Compromís han criticado que Pedro Sánchez se desplazara este lunes a Alicante para inaugurar el AVE Madrid-Orihuela "en su Falcon", ha dicho Bonig. Cantó ha reprochado al presidente que viaje tantos kilómetros para "cortar una cinta" en "una falta de sensibilidad brutal mientras pide esfuerzo a la sociedad", mientras Vox ha denunciado que Puig se saltara el Código de Buen Gobierno de la Generalitat que no permite inaugurar servicios que no están en funcionamiento.

Ferri también cree que este acto se podría haber reservado para "un poco más adelante" porque no era el momento oportuno. Aunque "siempre es bueno que se inauguren líneas ferroviarias", ha abogado porque se abran dentro de la Comunitat precisamente ahora que sigue el cierre perimetral, además de lamentar que cueste más ir de València a Orihuela que a la capital o que haya líneas sin electrificar.

Como síndica de Unides Podem, Pilar Lima ha coincidido en que fue un "error" porque todos los responsables públicos deben "dar ejemplo" de lo que piden a la ciudadanía. "Pero claro, queremos visibilidad", ha ironizado.

Y frente a esto, el portavoz socialista ha lamentado que "hasta una buena noticia suscite críticas" y ha defendido que "siempre es necesario que la gente tenga ilusión", sobre todo cuando esta línea era una reivindicación de hace décadas y permitirá ir de Elche a Madrid en dos horas. "Siempre es una alegría que venga Sánchez", ha dicho, mientras "Casado es más de faranduleo". Ha instado así a que el resto de partidos piensen "en verde" y dejen "las pequeñas miserias críticas en un momento como este".

El también vicesecretario general del PSPV, al margen del AVE, ha defendido las explicaciones que dio el alcalde de Alcoi (Alicante), el socialista Toni Francés, por haberse saltado el cierre perimetral de la localidad durante el fin de semana, asegurando que se encontraba con anterioridad en una segunda residencia en Penáguila (a 15 kilómetros) por motivos familiares, tras lo que volvió el domingo a un acto religioso

"Lo ha explicado con toda claridad", ha afirmado recordando que los cargos públicos pueden saltarse el cierre por motivos justificados, aunque él ha bromeado que no es "de ir a misas". "No es lo más grave que ha pasado en España desde la Guerra Civil, me pareció peor un penalti que pitaron al Levante", ha remachado.