La oposición tumba dividida una declaración institucional del PP de Alicante "en defensa de la lengua valenciana"

ALICANTE, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La oposición del Ayuntamiento de Alicante, que conforman PSPV, Vox, Compromís y EU-Podem, ha tumbado dividida por diferentes motivos una declaración institucional presentada por el PP, que gobierna en minoría el consistorio, "en defensa de la lengua valenciana como parte intrínseca de la cultura y tradición" de la Comunitat Valenciana.

Los 'populares' han planteado este debate porque, a su juicio, el Gobierno de España ha "rechazado" solicitar la oficialidad del valenciano en Europa "mientras sí reconoce el catalán, el euskera y el gallego".

Los tres grupos de izquierdas han defendido la postura científica y filológica de que catalán y valenciano son la misma lengua, algo que no conciben PP y Vox. Asimismo, este último partido cree que la propuesta que se pretende extrapolar a nivel europeo no es necesaria porque los españoles comparten "lengua común, el español".

Durante la defensa del texto, la portavoz 'popular', Mari Carmen de España, ha lamentado la "renuncia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a "defender" la lengua valenciana "mientras sí" reconocen "el catalán, el euskera y el gallego" para su oficialidad en Europa. La postura del PP municipal va en la misma línea que la del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.

De España ha incidido en que su partido "no" juzga si alguien habla o no el valenciano. "Ni juzgamos ni imponemos, pero sí defendemos lo nuestro", ha sostenido, para luego señalar que el Ayuntamiento, "en nombre de todos los valencianos que sienten el valenciano como parte fundamental de su vida", exige "una rectificación inmediata y unas disculpas públicas claras y sinceras por parte del ministro".

"En un mundo cada vez más globalizado, las lenguas vernáculas, como la nuestra, son escudos frente a la homogeneización cultural, barreras que protegen la riqueza de nuestra diversidad y singularidad. Por eso, desde este grupo municipal no vamos a permitir que se menosprecie nuestra lengua", ha manifestado la concejala del PP.

De España ha explicado que los 'populares' defienden las "señas de identidad" de la Comunitat, así como su "españolidad y valencianía", y ha insistido en que el territorio valenciano "no forma parte de los Països Catalans que algunos intentan imponer".

El PP local cree que el Ejecutivo central comete con esta propuesta una "falta de respeto" al Estatut d'Autonomía y al valenciano. "No es un simple idioma. Es la voz de nuestras tradiciones, nuestro folklore, nuestra cultura", ha apuntado, al tiempo que ha lamentado la situación de "infrafinanciación" y la "falta de proyectos y ayudas" en esta autonomía.

"COMPARTIMOS LENGUA COMÚN, EL ESPAÑOL"

Por su parte, la oposición de derechas, representada por Vox, y la de izquierdas, por PSPV, Compromís y EU-Podem, han rechazado la declaración institucional de los 'populares' con argumentos distintos.

En concreto, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha afirmado que su partido está en contra porque no comparte "el paradigma de una extrema izquierda que quiere reflejar en Europa, de la mano de los golpistas y de los terroristas, una España que por mucho que se empeñen no existe". "España es una nación, no un estado multinacional, ni siquiera federal y, por supuesto, todos los españoles compartimos lengua común, el español", ha añadido.

"CATALÁN Y VALENCIANO SON UNA MISMA LENGUA"

De otro lado, el edil socialista Miguel Castelló ha recordado que PP y Vox votaron en el pleno de junio una declaración para instar a Les Corts a "la eliminación del término municipal de Alicante como territorio de predominio lingüístico valenciano" y a "su inclusión como territorio de predominio lingüístico castellano en la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià".

El concejal del PSPV ha defendido la tradición valencianohablante de la capital alicantina hasta los años 40 del pasado siglo y ha mencionado la situación surgida con el paso de los años con las migraciones castellanas y por las políticas de la dictadura franquista. "Por nuestras raíces, historia, tradición y cultura somos y seremos una ciudad de habla valenciana, por más que ustedes no quieran", ha señalado durante su intervención.

Asimismo, ha insistido en que la derecha persigue "blanquear" su política lingüística, que va "contra la lengua valenciana", y ha recordado que, "para los filólogos, catalán y valenciano son una misma lengua".

En la misma línea, la edil de Compromís Sara Llobell ha afeado a la portavoz del PP que haya leído en castellano la declaración en defensa del valenciano y ha lamentado los "ataques continuados" de los 'populares' a esta lengua.

Así, se ha referido a la votación de PP y Vox en el pleno de junio del Ayuntamiento sobre el cambio de predominio lingüístico y al caso de la edil 'popular' Cristina García, que también es diputada provincial y que en la sesión plenaria de julio de la Diputación respaldó una iniciativa de Compromís junto a PSPV y el PP "en defensa de la oficialidad del valenciano" en la capital alicantina y en señal de "condena" a la "persecución lingüística".

"El valenciano y el catalán son la misma lengua", ha apuntado la concejala de Compromís, que ha pedido al PP que "deje esta pantomima" con la que, a su juicio, pretende "tapar lo que ocurrió en el mes de junio" en el pleno. "Y, si no, que se lo digan a Cristina García", ha apostillado, para luego plantear enmiendas a la declaración de los 'populares', que estos no han aceptado.

Por su parte, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha aseverado que "hay 46 sentencias" judiciales que "avalan los términos valenciano y catalán para referirse a una misma lengua" y ha afeado al alcalde de la ciudad, Luis Barcala (PP), que haya traído al pleno esa declaración institucional. "¿Se convertirá usted en terraplanista?", ha ironizado.

MAPA ESCOLAR

El pleno también ha tumbado con los votos de PP y Vox una propuesta de declaración institucional conjunta de PSPV, Compromís y EU-Podem para "manifestar la procedencia de elaborar de manera urgente un mapa escolar que planifique de manera realista las necesidades presentes y futuras de la ciudad y la adopción de las medidas que se detallan para la mejora y defensa de la educación pública".

En este punto, antes del debate de la propuesta, ha intervenido una representante de la Associació Cívica per la Normalització del Valencià para reclamar la elaboración de ese mapa escolar "serio y realista".

Además, ha sostenido que hay centros educativos con más 30 grados de temperatura a las 09.00 horas, algo que "no se puede obviar", por lo que ha pedido "de manera urgente" una "planificación real" para evitar estas situaciones. "Ahora tienen la oportunidad de demostrar si están al lado de la defensa de la educación pública o no", ha recalcado.