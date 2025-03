Ordaz abre la puerta a retransmitir festejos taurinos en À Punt: "Si es rentable, evidentemente se estudiará"

Niega intención de "arrinconar" el valenciano en la radiotelevisión pública: "No se trata de menoscabar nada ni nadie"

VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), Vicente Ordaz, ha abierto la puerta a retransmitir festejos taurinos en la radiotelevisión pública À Punt, así como a introducir el castellano en determinados espacios de los servicios informativos. "Es una cuestión a la que no estamos cerrados ni mucho menos. Si entra en la ratio de rentabilidad, audiencia y coste de producción, evidentemente se estudiará", ha asegurado sobre la primera cuestión.

Al mismo tiempo, ha negado intención de practicar "persecución" al valenciano desde la nueva dirección de la cadena. De hecho, ha defendido que la proporción actual valenciano-castellano se sitúa en el 92 por ciento a favor de la primera frente al 8% de la segunda y ha confiado en que se moverá en estas cifras "de manera habitual".

De este modo lo ha expuesto este lunes, en respuesta a las preguntas formuladas desde los distintos grupos parlamentarios, en su comparecencia en la Comisión de Radiotelevisión Valenciana y del Espacio Audiovisual de Les Corts. "No se trata de arrinconar ni menoscabar nada ni nadie, sino de intentar llegar al mayor número de valencianos con pequeños guiños, no se trata de una batalla ni de una competición", ha recalcado.

Ordaz, que ha comenzado su intervención con un agradecimiento al anterior director general, Alfred Costa, que dimitió el pasado noviembre, por su "dedicación, responsabilidad y amplitud de miras", ha reivindicado que À Punt tiene "dos bases: una el servicio público y otra la difusión del valenciano, pero ni una ni la otra han de estar reñidas con hacer ajustes para tener más audiencia". "Esto no es nuevo", ha advertido, para seguidamente recordar declaraciones de los exdirectores generales Empar Marco y del propio Costa en las que abordaban estas cuestiones.

Por otro lado, sobre la ausencia del PSPV y Compromís en el Consejo de Administración de la CACVSA --ambas formaciones se negaron a tener representación--, ha aprovechado para asegurar que le hubiera gustado que todos los grupos políticos con representación en Les Corts "nos hubiesen acompañado en esta nueva etapa". "Tuvieron el legítimo derecho de poder estar representados y eligieron no estar", ha lamentado. A su juicio, sería "bueno" que "todas las sensibilidades hubieran estado representadas".

QUE VALENCIANO Y CASTELLANO "CONVIVAN PERFECTAMENTE"

En cuanto a las intervenciones de los grupos, desde Vox, Joaquín Alés ha mostrado la intención de su grupo de que À Punt "se estabilice y mejore sus resultados". "Queremos que las cosas funcionen bien", ha señalado, para seguidamente afear a PSPV y Compromís que se "desentiendan" del funcionamiento de la radiotelevisión pública. "Ellos ya saben lo que tienen que vender", les ha afeado.

Al margen de ello, ha apostado por que el castellano y el valenciano "convivan perfectamente" en base a la "realidad sociolingüística" de la Comunitat Valenciana y ha preguntado a Ordaz sobre la posibilidad de retransmitir eventos taurinos.

Desde el PP, José Juan Zaplana ha reconocido que Ordaz tiene el "gran reto" por delante de que "el mayor número de gente" de la Comunitat Valenciana "se sienta cómoda" con À Punt y ha hecho hincapié en la necesidad de incrementar la audiencia: "No se puede informar a quien no te escucha y no te conoce". Asimismo, ha acusado al PSPV y Compromís de haber "vendido la moto" a los trabajadores de la radiotelevisión pública durante los gobiernos del Botànic. "No hay oposiciones, la tele no hace funcionarios", ha afirmado.

"¿DIMITIRÁ SI NO AUMENTA LA AUDIENCIA?"

Por el contrario, desde el PSPV, Mercedes Caballero ha cuestionado a Ordaz sobre su opinión respecto a la "objetividad" de los contenidos informativos y le ha preguntado si piensa que "privatizando la programación se da un mejor servicio" y si dimitirá "si no aumenta la audiencia".

En esta línea, ha considerado que las audiencias "son importantes", pero, al ser À Punt un servicio público, estas "no tienen que ser el principal pilar de actuación". Y ha recalcado que la radiotelevisión tiene "dos pilares básicos innegociables: el servicio público y la promoción del valenciano". "¿Piensa que lo más importante es priorizar la audiencia por encima del fomento del valenciano?", le ha interpelado.

Y desde Compromís, Mª Josep Amigó ha denunciado el "control político total" de À Punt por parte del Consell del PP tras el cambio de la ley y ha augurado que el valenciano quedará "arrinconado" en la programación con las "excusas" de la audiencia, con un sector audiovisual valenciano "ignorado".

Además, ha criticado la "eliminación" del Consejo de la Ciudadanía, ha hecho hincapié en el "marcadísimo perfil ideológico" del nuevo director general, Francisco Aura, y ha preguntado a Ordaz si tiene "en su agenda utilizar À Punt para blanquear" al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.

"APRETURAS PRESUPUESTARIAS"

En su respuesta, Vicente Ordaz ha justificado los cambios a mitad de temporada en la programación de la radio y la televisión en que desde À Punt "gestionan dinero público" y tras comprobar que determinados espacios de producción externa "no están ofreciendo resultados" esperados. "Hay programas de radio que tienen un cero de audiencia y un coste de 52.000 euros mensuales", ha ejemplificado, razón por la cual ha justificado su cancelación ante las "apreturas presupuestarias" de À Punt y en aras de "optimizar recursos".

Respecto al Consejo de Informativos, ha asegurado que desde su llegada "no se ha tocado un solo punto o epígrafe", aunque ha apuntado que en este momento se encuentra en funciones. También ha aprovechado para defender que el director general de À Punt "no forma parte de ningún partido" y ha puesto en valor su trayectoria y sus más de 30 años de experiencia en televisión: "Tiene un currículum que habla por sí mismo".

En cuanto a las oposiciones, ha precisado que se encuentran "suspendidas por ley" y ha indicado que en este momento se trabaja en la nueva relación de puestos de trabajo (RPT). Además, ha desvelado que este año no se va a poder desarrollar el proyecto de OTT, aunque ha manifestado su deseo de poder llevarlo a cabo en "los próximos años".

'PROMOS', ERE Y TELEBASURA

En su réplica, Alés (Vox) ha cuestionado el modelo del 92% valenciano frente al 8% del castellano en la programación y ha apostado por un equilibrio para "atraer espectadores y oyentes", al tiempo que se ha mostrado "sorprendidísimo" por el hecho de que un programa de radio costara 50.000 euros al mes. "¿Esto cómo es posible?", ha preguntado, por lo que ha pedido saber "quién está detrás de este programita".

Mientras, Caballero (PSPV) ha lamentado que ahora "hasta las 'promos' de programas estén hechas en castellano", ha pedido a Ordaz que "respete" la decisión de los socialistas de no formar parte del Consejo de Administración y le ha preguntado si puede garantizar que "ningún trabajador será despedido" y que no se llevará a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Además, ha ironizado sobre el uso del castellano en los informativos y ha preguntado si, de igual manera, la información de Estados Unidos "se dará en inglés".

Y Amigó (Compromís) ha cuestionado al presidente de la CACVSA si está previsto retransmitir eventos taurinos y "programas de telebasura" y ha recalcado que los productos "que más audiencia han tenido" han sido emitidos en valenciano.

Finalmente, Ordaz ha replicado que a día de hoy "se está estudiando" introducir el castellano en determinados espacios de los informativos y ha negado que se vaya a llevar a cabo un ERE en À Punt.