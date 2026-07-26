Ordenan confinar Onda por el humo del incendio de la Vall d'Uixó

Helicóptero durante las labores de extinción del incendio forestal, a 26 de julio de 2026, en Betxí, Castellón, Comunidad Valenciana (España). - Carme Ripollés - Europa Press

CASTELLÓ, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, ha enviado un Es-alert para informar de que, a causa del humo del incendio declarado en la Vall d'Uixó, se confina a la población de Onda.

El texto del mensaje, remitido a los móviles a las 18.19, explica que "debido al humo del incendio forestal, se ordena el confinamiento de Onda".

"Permanezcan en el interior de las viviendas. Cierren puertas, ventanas y sistemas de ventilación. Apaguen el aire acondicionado y los extractores. Infórmense a través de los canales oficiales", añade la alerta.

El Ayuntamiento de Onda ha distribuido un mensaje en sus redes sociales en el que traslada que el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ha comunicado al Cecopal el confinamiento preventivo de todo el municipio como medida de precaución.

Las autoridades municipales ruegan a la ciudadanía que permanezca en el interior de sus viviendas, cierre puertas y ventanas y evite cualquier desplazamiento mientras se mantenga esta medida.

El Ayuntamiento recalca que "continúa en permanente coordinación con los servicios de emergencias para garantizar la seguridad de la población".

Recuerda a los vecinos que hay que seguir únicamente la información a través de los canales oficiales y atender en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. Ante cualquier emergencia, insta a llamar al 112.

Cabe recordar que son ya 18 núcleos poblacionales los que se ha evacuado: Aín, Alcúdia de Veo, Artesa, Alfondeguilla, Tales, Eslida, Vilavella, Artana, Sueras, Villamalur, Torralba, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Chóvar y urbanizaciones de Betxí, y algunas zonas de la Vall d'Uixó, a los que se han sumado esta misma tarde Almedíjar y Azuébar. Además, Betxí, Vall d'Uixó y ahora Onda están confinados.