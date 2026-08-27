Ordenan evacuar el pueblo de El Saler y los campings por el incendio

Varias personas desalojan la playa durante el incendio forestal, en la Gola de Pujol, en El Saler, Valencia. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) del Ayuntamiento de València ha ordenado preventivamente evacuar el pueblo de El Saler y los campings a causa del incendio declarado en el mediodía de este jueves en el parque natural de El Saler.

Para el traslado de vecinos, el Ayuntamiento de València ha movilizado autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). El consistorio ha informado además de el punto de encuentro para quienes "no tengan forma de desplazarse" es la rotonda en la que se ubica el Centro de Exámenes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La evolución del humo había obligado anteriormente a desalojar preventivamente la playa próxima a la zona del incendio y los apartamentos de la Torre 1, según ha informado el consistorio, que ha recomendado a los vecinos que mantengan cerradas las ventanas de sus viviendas para evitar que entre ese humo a las casas. También, el fuego ha llevado al Centro de Coordinación de Emergencias a establecer la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF).