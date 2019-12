Orengo, sobre presuntas irregularidades en contratos de Divalterra: "Yo no estaba, el empastre viene después"

Publicado 16/12/2019 14:31:25 CET

VALÈNCIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exdirigente socialista José Manuel Orengo ha manifestado que no estuvo en la época en la que se investigan presuntas irregularidades en contratos de alta dirección en Divalterra SA., la empresa pública de la Diputación de Valencia --antes Imelsa--: "Yo no estaba, creo que el empastre viene después".

Orengo ha acudido este lunes a declarar como testigo en el Juzgado de Instrucción número 9 de València, encargado del conocido como caso Alquería, tras solicitarlo el abogado del expresidente de la corporación provincial y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez.

Orengo, quien también fue jefe de gabinete de Rodríguez, ha afirmado en declaraciones a los periodistas, tras declarar en el juzgado, que "aquí cada uno se tiene que responsabilizar de lo que ha hecho o no ha hecho y, en este caso, deseo la mejor de las suertes a todas las personas. Será la justicia la que hable".

Tras ello, en relación con las supuestas contrataciones irregulares en Divalterra, Orengo ha indicado que cree que es de una "época posterior": "Creo que el empastre viene más tarde, por lo que sé y por lo que he leído, cuando empiezan a aparecer informes diciendo que eso no se puede hacer y la gente continua 'erre que erre' haciendo cosas".

Interpelado por si existía un consejo paralelo en Divalterra, ha respondido que él no lo ha conocido. "Ese consejo --ha agregado-- no existía. Consejos paralelos no he conocido ninguno", ha insistido.

Orengo, quien ha aseverado que nadie le advirtió de ninguna irregularidad, ha explicado que en el primer consejo de administración, donde se habla del nombramiento de gerentes, "Rafael Soler preguntó si para ello tenía que haber publicidad y concurrencia. Yo le dije que creía, por la experiencia, que los gerentes, cuando son nombrados por el consejo, es por mérito, capacidad y confianza y no tiene nada que ver con cargos de alta dirección. Yo en ese momento no sabía si había o no cargos de dirección en Imelsa", ha apostillado.

"Hay que distinguir --ha añadido-- entre un acuerdo político de distribución de responsabilidades y áreas, y lo que es el nombramiento del personal tanto en la Diputación como en Imelsa. Lo primero corresponde a la distribución de responsabilidades políticas; y lo segundo, a los órganos de gobierno de cada institución", ha dicho.

"CONVERSACIONES INICIALES"

Por su parte, la ex diputada autonómica Concha Andrés, quien también ha declarado como testigo, ha manifestado a los periodistas que no estuvo en la Diputación, sino en Les Corts. "Sí estuve en conversaciones iniciales para la constitución de los gobiernos y ayuntamientos y la Diputación", ha aclarado.

Preguntada por si en las primeras negociaciones se habló del reparto de cargos en Imelsa, la testigo ha dicho que "no". "Lo que se pretendía por parte del PSPV era dejar claro que el presidente de la Diputación tenía que ser un candidato socialista y, a partir de ahí, se acordó el diseño de la estructura que después se tenía que desarrollar. Pero nada más", ha puntualizado.

Y ha proseguido: "Al igual que en todas la conversaciones que se tuvo con Compromís para conformar más de 200 ayuntamientos o las que se tuvieron para conformar el gobierno de la Generalitat. Hablamos de acuerdos políticos para intentar gobernar en el máximo de instituciones locales posibles", ha aseverado.