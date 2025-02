Organizaciones ecologistas temen que declarar l'Albufera como reserva de biosfera de Unesco "aumente la masificación"

VALÈNCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Acció Ecologista - Agró, Ecologistes en Acció PV, Fundació Nova Cultura de l'Aigua, Per l'Horta y Xúquer Viu consideran que la declaración de l'Albufera como reserva de la biosfera de la Unesco no es "prioritaria" y han mostrado su "preocupación" por que "no sea más que un mero distintivo turístico que contribuya a incrementar, todavía más, las presiones sobre este frágil ecosistema, aumentando la masificación".

Así lo han señalado en un comunicado conjunto en el que exponen que la declaración del parque "no implica ningún cambio normativo ni ejecutivo, ni le proporciona ninguna medida de protección adicional".

Las organizaciones ambientales han defendido que "la prioridad, en estos momentos, tiene que centrarse en conseguir el buen estado ecológico y las condiciones favorables de conservación de l'Albufera" y en la protección de la huerta y la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) y las Normas de Gestión y los objetivos de conservación de la Red Natura 2000 del parque. "La declaración de reserva de la biosfera solo tendrá sentido cuando estos objetivos estén conseguidos", han afirmado.

Asimismo, han indicado que figuras como la de la reserva de la biosfera "no pueden olvidar el reconocimiento de los valores ambientales, paisajísticos, territoriales y socioculturales de toda la huerta periurbana de Valencia y de la marjal". La declaración, en su opinión, "tendría que tener en cuenta conjuntamente la huerta de Valencia y la Albufera; de otra manera, no tiene ningún sentido".

"DESMANTELAMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE LA HUERTA"

En ese sentido, han señalado que el parque natural, que cumplirá en 2026 sus 40 años como espacio natural protegido, cuenta "con todas las figuras jurídicas posibles de protección de sus valores ambientales (Ramsar, XN2000)", pero han advertido que éstas "no han resultado eficaces para recuperar el buen estado ecológico" del humedal.

"Al mismo tiempo" que el Ayuntamiento de València, con apoyo de la Conselleria de Medio Ambiente, solicita la declaración de la Unesco, "asistimos al desmantelamiento del marco jurídico y de acción para la protección y revitalización de la huerta de Valencia, intrínsecamente vinculada a la cuenca de l'Albufera, un agrosistema de elevado valor paisajístico, humano y también medioambiental", han criticado.

En ese sentido, han lamentado que a pesar de "avances y esfuerzos" en estos 40 años, "permanecen los factores estructurales de degradación ambiental de este ecosistema", como la ausencia de un régimen hidrológico "en cantidad y calidad" que garantice la consecución de unas condiciones favorables de conservación.

Para las organizaciones ecologistas, "la deficiente aplicación de los instrumentos jurídicos de protección tampoco ha permitido abordar los problemas ambientales que han ido apareciendo, ni enfrentar los desafíos del futuro".

"LEJOS DE CONSEGUIR EL BUEN ESTADO ECOLÓGICO"

A su juicio, l'Albufera "todavía se encuentra lejos de conseguir este buen estado ecológico y las condiciones favorables de conservación ni siquiera se han definido, por lo tanto, todos los esfuerzos y recursos de las administraciones públicas implicadas tienen que dirigirse a conseguir este objetivo".

Por otra parte, en cuanto a la participación ciudadana en la candidatura, consideran que "se ha optado más por el planteamiento de una candidatura rápida y con prisas, que por el planteamiento de una candidatura reflexionada, razonada, socialmente debatida y consensuada".

"No ha habido ningún proceso de participación efectiva que permita contar con información actualizada y completa, especialmente en cuanto a los valores ambientales y sus amenazas", han afirmado las organizaciones.

Las entidades ecologistas han subrayado que se deben aumentar los volúmenes de agua de l'Albufera y garantizar un régimen de caudales ecológicos al lago y en la zona húmeda. Han pedido "una mayor aportación de agua de calidad procedente del Júcar, distribuida a lo largo de todo el año, para evitar que haya meses de aportaciones abundantes y otros en los que sean "prácticamente inexistentes".

Así, han remarcado que no de puede "repetir la situación del otoño de 2023, cuando durante dos meses el nivel de l'Albufera estuvo por bajo de las cotas mínimas que indica la normativa, produciendo una crisis ambiental que despertó las alarmas".

Además, han señalado que se tienen que "superar las consecuencias de la dana, en la que entraron tanto al lago como en el parque una gran cantidad de residuos, barros contaminantes y cañas, con una limpieza adecuada y un seguimiento para evaluar la situación de recuperación y mejora del parque, en general, y del lago, en particular".

Las organizaciones han reclamado actuaciones de descontaminación de "todos los residuos plásticos y/o tóxicos y peligrosos que han llegado al parque"; "reducir las concentraciones de clorofila A" y "solucionar de manera definitiva la falta de gestión de la paja del arroz".