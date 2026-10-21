Los órganos judiciales de la Comunitat registran 197.122 nuevos asuntos en el segundo trimestre del año, un 2,7% menos

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VALÈNCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana han registrado durante el segundo trimestre de este año 197.122 nuevos asuntos, lo que significa una reducción del 2,7% respecto del número de asuntos registrados en el mismo periodo del año anterior.

Esta reducción obedece al descenso registrado en el orden Civil --en el que la entrada de asuntos cayó un 10,6%--, ya que entre los pasados 1 de abril y 30 de junio de 2026 el resto de los órdenes jurisdiccionales recibieron un mayor número de asuntos que en el mismo periodo del año anterior.

Los datos contenidos en el informe estadístico sobre la 'Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2026', que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho público hoy, muestran también un descenso interanual del 7,1% del número de asuntos resueltos, que sumaron un total de 191.692, lo que supone una media de 331,3 asuntos por órgano judicial, y una reducción del 0,4% de la pendencia, siendo 486.320 el total de asuntos que quedaron pendientes al final del periodo.

Por jurisdicciones, las estadísticas muestran que los asuntos de nuevo ingreso en los juzgados y tribunales valencianos en el orden Civil fueron 83.724, un 10,6% menos que un año antes y que los resueltos sumaron 83.422, un 18,2% menos. También descendió la pendencia al quedar en trámite 269.738 asuntos, un 8,4% menos que al final del segundo trimestre de 2025.

Los asuntos registrados en la jurisdicción Penal en la Comunitat Valenciana ascendieron a 94.873, cifra que ha variado al alza un 4%. En el mismo periodo, se resolvieron 91.553 asuntos, un 3,9% más, y quedaron en trámite 141.265 asuntos, un 12% más que el mismo trimestre del año anterior.

En la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo se registraron 4.749 nuevos asuntos, lo que equivale a un aumento del 7%. Los asuntos resueltos fueron 4.469, un 1% más que el año anterior. Los asuntos pendientes, por su parte, aumentaron un 3% al alcanzar al final del periodo la cifra de 12.175.

En la jurisdicción Social ingresaron 13.776 nuevos asuntos, lo que supuso un aumento del 3,6% respecto a 2025. Los resueltos crecieron un 2,4% al alcanzar la cifra de 12.248 asuntos y los pendientes al final del periodo, 63.142, aumentaron un 13,3%.

DATOS POR PROVINCIAS

Por provincias, en la de Valencia se presentaron 100.714 asuntos, un 1% menos que el mismo trimestre del año anterior. Se resolvieron 98.931, esto es una reducción interanual del 3,9%, y 232.794 quedaron en tramitación al final del periodo, un 2,6% más.

Los juzgados y tribunales de la provincia de Alicante registraron 67.535 nuevos procedimientos en el trimestre analizado, un 3,7% menos que el año anterior. El número de resueltos descendió un 12,2% con 65.845, y 177.608 quedaron en trámite, esto es un 4,3% menos que el segundo trimestre del año pasado.

En la provincia de Castellón fueron 20.492 nuevos asuntos los que ingresaron entre abril y junio de 2026, un 5,5% menos que el mismo trimestre del 2025. 19.099 se resolvieron, esto es una reducción del 7,8%, y 63.115 quedaron en trámite al final del periodo, un 1,6% menos.

Por otro lado, la Comunitat Valenciana ha registrado en el segundo trimestre de 2026 una tasa de litigiosidad de 36,33 por cada 1.000 habitantes, cifra que es inferior a la media nacional, que fue de 39,35 asuntos.

Las comunidades autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (51,49), Asturias (43,32), Madrid (43,05), Cataluña (42,44) y Murcia (40,97).

Los territorios que registraron una tasa inferior a la nacional fueron Andalucía (39,03), Baleares (38,03), Cantabria (37,32), Comunitat Valenciana (36,33), Galicia (35,66), Castilla y León (35,33), Aragón (34,03), Navarra (33,52), Castilla-La Mancha (32,34), Extremadura (31,93), País Vasco (29,35) y La Rioja (28,81).