Orihuela (Alicante) alcanza los 49 l/m2 en cuatro horas y, Crevillent, los 30.2

Archivo - Personas se protegen de la lluvia en València en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La localidad alicantina de Orihuela ha alcanzado en cuatro horas los 49 l/m2 mientras que Crevillent ha llegado a los 30.2, según ha informado la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet).

A estos municipios les sigue Almoradí, con 25.4 l/m2 en las últimas cuatro horas; Pilar de la Horadada, con 21.6; Xodos, con 12.4; Llucena, con 11.7; Eslida, con 10; Atzeneta d'Albaida, con 9.9; Alboraia, con 9.6; València, con 9.6; y Puçol, con 9.2 l/m2.

Por otro lado, como consecuencia de las fuertes lluvias, los bomberos de la Diputación de Alicante han informado de dos achiques en Orihuela y Daya Nueva y del incendio de una palmera a causa de un rayo en Callosa Segura.

Los consorcios de bomberos de Valencia y Castellón, por su parte, han reportado que no ha habido incidencias reseñables por la borrasca Emilia.