La Orquesta de la Comunitat y Javier Perianes graban la integral de 'Conciertos para piano' de Beethoven

Archivo - La Orquestra de la Comunitat y Javier Perianes graban la integral de 'Conciertos para piano' con Harmonia Mundi. - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta de la Comunitat Valenciana (OCV) y Javier Perianes están grabando actualmente la integral de 'Conciertos para Piano' de Beethoven con el sello discográfico Harmonia Mundi, en la que el intérprete onubense asume el doble reto de tocar y dirigir desde el piano.

Perianes recupera una práctica vinculada al propio Beethoven y reservada a figuras del teclado como Daniel Barenboim, Murray Perahia, András Schiff o Vladimir Ashkenazy. Esta iniciativa se enmarca en la conmemoración del 200 aniversario de la muerte del compositor de Bonn en 2027, año en el que comenzará su comercialización, según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

La integral de 'Conciertos para piano' es uno de los "grandes desafíos del repertorio sinfónico". Más que una sucesión de conciertos, se convierte en "una travesía por la evolución espiritual y estética de Beethoven".

El pianista onubense, que la interpretó y dirigió en junio de 2025 con la Orquesta de la Comunitat Valenciana en el Auditorio Nacional de Madrid, obtuvo la aclamación unánime por su "claridad, sensibilidad y visión arquitectónica", en una velada en la que la OCV fue calificada como "mejor orquesta de España".

Harmonia Mundi, "uno de los sellos discográficos más prestigiosos de música clásica del mundo", cuenta en su nómina con nombres como René Jacobs, William Christie, Jordi Savall o Pablo Heras-Casado, además del propio Perianes, pianista "imprescindible" en la programación de los principales auditorios y salas de concierto internacionales.

La relación del intérprete andaluz con la Orquesta de la Comunitat Valenciana comenzó en los primeros años de la formación, con la que ha firmado actuaciones bajo la dirección de batutas como Zubin Mehta, Gustavo Gimeno o James Gaffigan.