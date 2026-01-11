La Orquesta de València estrena el viernes el concierto para timbales Storm of Strikes de Óscar Navarro

La Orquesta de València estrena el concierto para timbales Storm of Strikes de Óscar Navarro - JAVIER EGUILLOR

VALÈNCIA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta de València y su titular, Alexander Liebreich, estrenarán el próximo viernes la obra 'Storm of Strikes' del compositor alicantino Óscar Navarro. Se trata del estreno absoluto de esta partitura para timbales y orquesta sinfónica, que será interpretada por el percusionista solista Javier Eguillor, en un concierto en el que también se ofrecerán dos obras maestras de Wolfgang Amadeus Mozart.

El director del Palau, Vicente Llimerá, ha explicado que la partitura Storm of Strikes del afamado compositor Óscar Navarro es una obra encargo del Palau de la Música, que reafirma -ha subrayado- "nuestro compromiso con la creación contemporánea y con el apoyo al talento vinculado al tejido cultural de la Comunitat Valenciana".

Llimerá ha añadido que la composición "está dedicada a Javier Eguillor, nuestro solista de timbales de la Orquesta de València, en un programa que además se completa con dos grandes sinfonías del genio de Salzburgo, Wolfgang Amadeus Mozart: la nº 25 y la célebre nº 40".

El autor de la pieza, Óscar Navarro, ha explicado por su parte, que el concierto "es un viaje de transformación y contraste: del pasado al presente, de lo solemne a lo desenfadado, de la intimidad a la celebración". Tal como ha indicado Navarro, en su obra "el diálogo entre timbal y orquesta se convierte en metáfora de encuentro, de fusión y de juego, demostrando que este instrumento, tan ligado a la tradición orquestal, es capaz de reinventarse y conquistar un espacio plenamente solista".

Por su parte, el percusionista Javier Eguillor ha calificado de "muy ilusionante y un reto protagonizar" el estreno mundial de Storm of Strikes de Navarro junto a sus compañeros de la Orquesta de València y el director Alexander Liebreich, y poder compartirlo con el público del Palau de la Música".

Eguillor ha destacado la obra de Navarro como "un gran trabajo que pone en juego timbales, batería, percusión y aborda diferentes lenguajes y estilos de música apasionantes: barroco, urbano, exótico con raíces árabes, para finalizar con un mambo espectacular con el que cierra la obra". "Será todo un despliegue percusivo -ha concluido- ya que en el escenario habrá tres timbales barrocos a un lado del director, y otros cinco timbales filarmónicos al otro".

MAGNÍFICA EJECUCIÓN

Eguillor ha estrenado en España el Concierto para dos timbaleros y orquesta de Philip Glass, el Concierto para percusión y orquesta de A. Jolivet, el Concierto para percusión y banda de R. Jager, el Concierto para timbales Raise the roof de M. Daugherty, y la grabación única en directo del Concierto para timbales y wind ensemble de N. Rosauro, "con el agradecimiento del propio compositor por su magnífica ejecución", según se ha subrayado desde el Palau de la Música.

Asimismo, ha interpretado estos conciertos con la Filarmónica de Montecarlo, ORTVE, ONE, orquestas sinfónicas de Bilbao y de Pamplona, bandas sinfónicas de Tenerife y de Madrid, y las bandas municipales de Alicante y de Bilbao.

Ha sido dirigido por Mehta, Menuhin, Dudamel, Gergiev, Pekka Salonen, Sir C. Davis, Haitink, Rozhdestvenshy, C. Giulini y Ashkenazy, entre otros, y ha actuado junto a las filarmónicas de Israel, San Petersburgo o Montecarlo. Es impulsor del Liber Quartet, formado por dos pianos y dos percusionistas, con el que ha interpretado La Consagración de la primavera de Stravinski y West Side Story