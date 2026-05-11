Ortí afirma que mantiene "abiertos los canales de negociación" y que hay planes por si la huelga educativa se prolonga

La consellera de Educación de la Comunidad Valenciana, Carmen Ortí, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha asegurado que su departamento "mantiene abiertos los canales de negociación" con los sindicatos docentes que han convocado la huelga indefinida en la educación valenciana desde este lunes, al tiempo que ha manifestado que la administración ha diseñado "planes" para garantizar el funcionamiento de los centros si la protesta se prolonga en el tiempo.

En una entrevista en À Punt que recoge Europa Press, la titular de Educación ha lanzado un mensaje al profesorado: "Respeto sus reivindicaciones, conozco su situación, toda mi trayectoria y vida, como docente primero e inspectora después, he estado al lado del profesorado y creo firmemente en que es un cuerpo que trabaja mucho y merece que nos sentemos a hablar para establecer propuestas de mejora conjunta", ha declarado.

La responsable de la política educativa del Consell ha pedido también a los sindicatos que tengan "la misma disponibilidad" para hablar con la administración que para ir a "otros actos". "Sin ir más lejos --ha concretado-- el señor Marc Candela (el coordinador de la acción sindical del STEPV, sindicato mayoritario) estuvo tres horas en el Congreso del PSPV conversando tranquilamente y le pido que esa misma actitud la traslade hacia el diálogo con esta conselleria porque hay mucho en juego".

También se ha dirigido a las familias para recalcar que "uno de los objetivos es garantizar que los alumnos estén seguros en la escuela y poder salvaguardar su derecho a la educación".

Preguntada por si la Conselleria tiene previstas medidas por si la huelga continúa, Ortí ha respondido que lo tienen "contemplado". "Tenemos elaborados diferentes planes, llevamos muchos días trabajando en cómo abordar esta situación y medidas para los diferentes escenarios que se puedan dar con el fin de que, respetando el derecho de huelga, funcionen los centros con las máximas garantías para el alumnado, que

es nuestra prioridad".

Para Carmen Ortí, estamos ante "una situación compleja que no responde a un momento puntual, sino que se arrastra desde hace tiempo" y que el actual equipo de la Conselleria aborda "con seriedad y serenidad".

Ha agregado que hay una próxima reunión con las organizaciones sindicales fijada para el 9 de junio, pero ha matizado que, "evidentemente, si entendemos que los sindicatos tienen intención de sentarse a nuestra mesa que abandonaron, nos plantearíamos tener una reunión lo antes posible".

La consellera sostiene que en la administración "en todos los casos hemos aceptado todas las reivindicaciones que los sindicatos han planteado porque también forman parte de nuestra manera de ver la situación", aunque ha apostillado que "tenemos que abordar muchos temas y muchas cuestiones, no solamente la retribuciones, sino también el confort, las infraestructuras, la simplificación administrativa y una rebaja de la burocracia o repensar las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales".

"Pero lo que queda claro --ha continuado-- es que en todas estas propuestas, nuestra visión última siempre es el alumnado, porque es precisamente la razón de ser de la educación".

SERVICIOS MÍNIMOS

Por ello, ha defendido los servicios mínimos establecidos por la Generalitat, que los sindicatos han recurrido por considerarlos "abusivos". Aquí Ortí ha vuelto a resaltar la situación "dramática" de los estudiantes de 2.º de Bachillerato, que han de enfrentarse en breve a las pruebas de acceso a la universidad.

Este alumnado "tiene una situación específica mucho más compleja, dado que puede tener consecuencias irreversibles y que le pueden afectar a lo largo de toda su vida", ha insistido.

Finalmente, ha hecho notar que el profesorado "tiene la función de evaluar y sabe perfectamente cómo puede ayudar al alumnado a que, no solamente en el caso del de 2º de bachillerato, sino para el resto de alumnos, puedan establecer medidas que sean totalmente compatibles" con su derecho a huelga.