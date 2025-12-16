Ortí asegura que llega a Educación "dispuesta a la negociación": "Mi talante es de diálogo"

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, durante la presentación del Decreto de Convivencia junto al Secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, y la directora general de Inclusión, Xaro Escrig - Rober Solsona - Europa Press

La nueva consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, asegura que llega al departamento de Campanar "dispuesta a la negociación": "Mi talante es de diálogo".

Así lo ha sostenido en la presentación del nuevo decreto de convivencia en una rueda de prensa --la primera desde que ha accedido al cargo-- en la que los medios le han preguntado por sus proyectos en esta nueva etapa profesional.

Cuestionada por las protestas en la educación valenciana, que el 11 de octubre se plasmaron en una huelga en el sector, Ortí ha enfatizado que "una de las primeras cosas" que hizo cuando entró en la Conselleria fue, coincidiendo con que había una mesa de negociación, solicitar reunirse "de manera informal" con todos los representantes sindicales para "verse cara a cara" y poder trasladarles el "mensaje claro" de que su talante "es de diálogo".

"Estoy dispuesta a la negociación, a trabajar de manera conjunta porque lo que me interesa es la mejora del sistema educativo y para que eso funcione hemos de contado con todas las partes que lo integran. Es lo que pienso hacer a partir de ahora independientemente de la actitud que tomen las personas que participen en el procedimiento", ha sostenido.

Interrogada por si esta voluntad de diálogo incluye la posibilidad de abrirse a una subida salarial, tal y como exigen los sindicatos docentes, la responsable de la política educativa del Consell ha señalado que "ya tenemos al equipo trabajando en un calendario de reuniones". Y ha remarcado: "Nosotros no vamos a parar en absoluto las cuestiones que nos quieran poner sobre la mesa".

En la misma línea, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha declarado que en la Conselleria están "dispuestos a negociarlo todo", aunque ha hecho notar que "hay una serie de parámetros que se escapan" de las posibilidades de la administración autonómica.

En este punto, ha recordado que se va a producir una subida en el tramo estatal de los funcionarios que también repercute en las cuentas autonómicas. "Pero diálogo por parte de la Conselleria --ha insistido-- nunca falta; a veces los sindicatos se quejan de que los convocamos a muchas reuniones".

PROTOCOLO ZONA DANA

Por otra parte, a Carmen Ortí se le ha planteado el "malestar" que existe en centros educativos de la zona dana por la falta de un protocolo unificado de actuación ante situaciones de emergencias y la posibilidad de cambiar la normativa para que sea la Generalitat la que decrete los cierres ante alertas meteorológicas.

Al respecto, la consellera ha incidid en que "las decisiones que competen a los municipios corresponden a las alcaldías" y desde el gobierno autonómico se mantiene "una coordinación bastante importante".

"Como en todos los procesos de crecimiento y mejora, conforme se vayan detectando las cuestiones, estamos abiertos a proceder de la manera que se estime más adecuada por parte de todos", ha añadido.

Sobre esta cuestión, McEvoy ha apuntado que "existen leyes que no son estrictamente educativas que regulan la materia de protección civil y que están redactadas" en determinados términos.

Ha aseverado que "cualquier propuesta de mejora" están "dispuestos a aplicarla" y ha apostillado que las consellerias de Educación y Emergencias están "en contacto" en este tipo de episodios.

"Pero conforme está la ley ahora mismo redactada, son los ayuntamientos quienes tienen competencias y que se cambie o no excede a nuestro ámbito competencial", ha observado el secretario autonómico, que ha remarcado que, en todo caso, desde Educación se trabaja "codo con codo para una protección de alumnado y profesorado en casos de emergencia y también para garantizar una correcta atención educativa en estas circunstancias".