Ortí: "Condeno cualquier tipo de violencia que se produjo anoche, también la que se produjo sobre nosotros"

La consellera de Educación, Carmen Ortí, en una rueda de prensa este lunes en la Conselleria - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha manifestado que condena "cualquier tipo de violencia que se produjo anoche, también la que se produjo sobre nosotros", y ha denunciado que la sede de la administración fue "sitiada" y que se ha llevado a cabo una "difusión de datos de carácter personal" de su familia.

Así lo ha señalado, en una rueda de prensa este lunes al inicio de la cuarta semana de huelga indefinida en la educación pública no universitaria valenciana, después de que la primera de las mesas de la jornada con los sindicatos se haya anulado por la ausencia de UGT, CCOO y STEPV y se haya transformado en reunión.

Este domingo, la jornada de negociación y movilización se prolongó hasta pasada la medianoche y se celebró una concentración de docentes en los alrededores de la Conselleria. La Policía Nacional ha iniciado la apertura de un expediente disciplinario a un agente implicado en la agresión a una docente que participaba en la protesta.

Además, representantes de UGT, CCOO y STEPV en la negociación quisieron permanecerían en la sala "a la espera" de que se les diera una respuesta a sus peticiones, aunque finalmente abandonaron las instalaciones tras un requerimiento en el que se les informaba de la posibilidad de incurrir en una falta muy grave con "consecuencias penales".

La consellera de Educación ha lamentado que "esta Conselleria fue sitiada y las personas que estábamos aquí no pudimos salir a la calle". "Hubo difusion de datos de carácter personal de mi familia en WhatsApp, de nuestro domicilio", ha señalado Ortí, en un momento en el que se le ha quebrado la voz visiblemente afectada.

Preguntada por si condena la agresión sufrida por la docente, la titular de Educación ha afirmado que en la Consellleria están "desde el minuto cero siempre abogando por ir tendiendo la mano para que exista dialogo en la escuela" y ha afirmado que "es mucho más lo que nos une que lo que nos separa".

"No solo condeno cualquier tipo de violencia que se produjo anoche, también la que se produjo sobre nosotros", ha manifestado. Según Ortí, "desde el principio de este procedimiento ha habido violencia contra organizaciones sindicales que han tomado decisiones que no han sido aceptadas por la mayoría".

En esa línea, ha afirmado que "ha habido violencia contra gente que no pensaba como yo, como otros, y por supuesto que absolutamente condenamos todo tipo de violencia".

CORREO PARA QUEJAS

Por otro lado, durante su comparecencia, la consellera se ha referido a quejas de padres y madres por la huelga indefinida y las protestas y ha comentado el caso de un centro educativo de Polop donde se ha "obligado a todo el alumnado a guardar un minuto de silencio por lo ocurrido ayer a las puertas de Conselleria, posicionando a los niños en un lado del conflicto que no conocen".

Para Carmen Ortí, "eso no es hacer huelga, es trasladar las consecuencias a quien ninguna culpa tiene y además son los más indefensos".

La Conselleria, tras haber recibido "quejas" por parte de algunos profesores y de familias por "incidentes" ocurridos durante la huelga educativa, ha habilitado un correo electrónico para que puedan trasladar cualquier queja que consideren: incidenciashuelga_edu@gva.es