Ortí envía una carta a las familias sobre la huelga: "Ningún alumno ni familia puede ser rehén de un conflicto sindical"

La consellera de Educación, Cultura y Universidades de la Comunidad Valenciana, María del Carmen Ortí Ferre, en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha enviado una carta a las familias, ante la huelga docente indefinida convocada en la Comunitat Valenciana a partir del próximo lunes, para subrayar que la Generalitat considera que "hay una línea que no podemos cruzar: la evaluación de los alumnos de segundo de Bachillerato no es negociable". "Ningún alumno ni familia puede ser rehén de un conflicto sindical", recalca.

En la carta, consultada por Europa Press, la titular de Educación traslada a las familias que están dispuestos a negociar "de manera leal, transparente y con voluntad de acuerdo". Además, subraya que su departamento ha propuesto servicios mínimos que "garanticen que todo el alumnado sea evaluado y se permita la conciliación de su actividad escolar con la vida familiar".

"Vuestros hijos e hijas son la razón de todo lo que hacemos y por eso ante el anuncio de huelga desde la Generalitat estamos trabajando para garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado", asevera.

Es por eso que insiste en que su departamento ha fijado como prioridad que los estudiantes de segundo de Bachillerato "no se vean perjudicados en sus pruebas de acceso a la universidad, lo que comprometería su futuro profesional".

"No porque seamos inflexibles, sino porque gobernar es también proteger a quienes no pueden protegerse solos. Los estudiantes no pueden ver dificultado su acceso a la universidad por un conflicto que no han generado. Vosotras, las familias, tampoco", expresa en la misiva.

Carmen Ortí asegura que el Consell "solo tiene un objetivo: construir un sistema público educativo de calidad para todos los alumnos de la Comunitat Valenciana", algo que relaciona con que destinan a la educación 8.000 millones de euros al año "y aun así seguimos afrontando retos de gran complejidad".

ACCIONES

También indica a las familias algunas de las acciones que Educación ha puesto en marcha durante esta legislatura para que las conozcan "de primera mano": "Hemos aumentado 8.000 profesores desde el inicio del curso 2023-2024 y ya alcanzamos los 78.000 docentes, la plantilla más numerosa de la historia". Según resalta, "solo en 2025 se han ejecutado 160 millones de euros del Plan Edificant para modernizar los centros educativos", se han finalizado ocho nuevos centros y se están construyendo diez mas.

Otros de los hitos que destaca es "tolerancia cero ante la violencia, autoridad del profesor y protocolos contra el ciberacoso que han reducido un 60% los casos en los colegios", así como en materia de salud mental con "22 unidades de detección precoz con 56 psicólogos clínicos en exclusividad para los centros educativos", o de inclusión con "700 docentes de ayo y 82 nuevas unidades específicas en centros ordinarios (UECO) para que ningún alumno se quede atrás".

Y asegura que hay "menos burocracia" porque se han "simplificado procesos administrativos para que los profesores tengan más tiempo para ensenar". "Diálogo para llegar a acuerdos es nuestra forma de gobernar. Llevamos toda la legislatura demostrándolo con hechos y con inversiones reales", afirma la responsable de la política educativa del Consell.

"La Generalitat Valenciana seguirá siendo un gobierno que escucha, que cumple y que negocia. Y mientras lo hacemos, estaremos siempre del lado de vuestros hijos e hijas. Porque eso es lo único que justifica todo lo demás", concluye.

La carta lleva fecha de este mismo jueves, día en el que la huelga indefinida en la educación pública no universitaria valenciana convocada a partir del próximo lunes continúa adelante tras rechazar los sindicatos docentes la propuesta de subida salarial que ha realizado la Conselleria de Educación y que consideran "irrisoria" e "indignante". "La huelga está servida", han señalado ante la oferta de aumento salarial de Educación de de 1.050 euros en una subida progresiva en tres años.

Los sindicatos calculan que lo que se les está ofreciendo es, a partir del 1 de enero de 2027, unos 25 euros brutos más al mes para que al cabo de tres años se complete una subida de 75 euros, algo que subrayan que "ni de lejos" se acerca a las necesidades del profesorado para recuperar la pérdida de nivel adquisitivo desde 2010 y que, además, no tiene en cuenta lo que pueda subir el IPC.