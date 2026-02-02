Ortí inicia una primera ronda de contactos con asociaciones de madres y padres para conocer las demandas de las familias

Reunión de Ortí con la Gonzalo Anaya - GVA

VALÈNCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha mantenido una primera ronda de reuniones con representantes de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), la Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres de Alumnos (Covapa) y la Confederació d'AMPA Gonzalo Anaya, con el objetivo de conocer "de primera mano" las principales "demandas e inquietudes" de las familias en relación con el sistema educativo.

Según ha informado la Generalitat en un comunicado, estos encuentros han permitido "intercambiar puntos de vista" sobre distintos aspectos que afectan al día a día de los centros educativos, así como escuchar las propuestas y prioridades trasladadas por las asociaciones de madres y padres.

Se trata de una primera toma de contacto que marca el inicio de un diálogo "abierto y permanente" con los representantes de las familias del alumnado. La consellera ha destacado la importancia de contar con la participación de las familias en la mejora del sistema educativo y ha subrayado la voluntad de su departamento de "mantener una escucha activa para avanzar de manera conjunta en la construcción de una educación de calidad, equitativa e inclusiva".

Carmen Ortí ha estado acompañada en estos encuentros por el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, y la subdirectora general de Coordinación Educativa e Institucional, Laura Navarro.