Ortí: "Me gustaría ser la consellera que ha estimulado el cariño por el valenciano"

La consellera de Educación de la Comunidad Valenciana, Carmen Ortí, posa para Europa Press. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, asegura que le gustaría ser la titular de este departamento que "ha estimulado el cariño por nuestra lengua", el valenciano.

"Soy valencianohablante, de l'Horta Sud y a mí lo que me gustaría es ser la consellera que ha estimulado el cariño por la lengua para que la gente se identifique con ella, con nuestras raíces y con nuestras tradiciones", ha aseverado en una entrevista con Europa Press.

Preguntada por si la administración tiene pensado realizar alguna modificación en la Ley de libertad educativa para evitar desajustes entre oferta y demanda de lengua base de las familias --tal y como han denunciado algunas familias y sindicatos en el proceso de admisión de alumnado--, la titular de Educación ha subrayado que "absolutamente todas las quejas se atienden y todas las propuestas de mejora se aplican y se dialoga directamente con cada una de las situaciones que se ponen encima de la mesa".

Por otro lado, e interrogada por si tiene alguna incidencia en el día a día de la actividad del Consell el hecho de que el 'president' Juanfran Pérez Llorca no haya sido designado aún candidato del PP a la Generalitat, Ortí ha sostenido que "influye cero". "Aquí se está trabajando con un horizonte, con objetivos a medio-largo plazo y no solamente de cara a un periodo electoral que ya tenemos prácticamente encima".

Y cuando se le plantea si le gustaría seguir al frente de su Conselleria en caso de que la próxima legislatura los 'populares' renovaran mandato, ha comentado: "Claro que me gustaría continuar porque yo tengo muchos proyectos".

Aquí ha criticado la, a su parecer, inacción del anterior gobierno del Botànic y ha manifestado que encontró una Conselleria "que tenía muchísimas necesidades, se había hecho muy poco y había muchísimas cosas por solucionar". "Creo que hemos empezado un camino", ha expuesto Carmen Ortí.

Aunque reconoce que "no hay que olvidar que aquí se está mientras se es útil y que absolutamente todos los nombramientos tienen una fecha de cese", por su parte tiene "mucha ilusión y muchas ganas de trabajar".

"Tengo proyecto para esta Conselleria y, además, tengo buen equipo y respaldo por parte del 'president' Pérez Llorca y por parte de todo el Consell", ha afirmado.

Sobre si considera que la huelga indefinida que se desarrolló al poco tiempo de acceder al cargo ha impedido que dé a conocer su auténtica "carta de presentación", la responsable de política educativa del gobierno autonómico ha reflexionado: "A nivel personal, yo me he encontrado la huelga con lo que no he podido poner en valor mi perfil profesional y el tipo de persona que soy a la hora de gestionar las diferentes situaciones".

"Vengo avalada por una trayectoria profesional de 35 años trabajando para la escuela pública, apoyando a los equipos directivos, a las familias, al alumnado, siempre con diálogo, con trabajo a cualquier hora del día y, además, con proyectos muy buenos para esta Conselleria", ha reivindicado.

USO "VERGONZOSO" DE LAS REDES SOCIALES

Carmen Ortí ha lamentado el uso "vergonzoso" que se ha hecho al hilo de las protestas de las redes sociales por parte de algunos usuarios, sobre todo "por la imagen que estamos dando a nuestros alumnos".

Ha aclarado que se refiere "en absoluto" a los docentes, sino a "personas en general que están utilizando las redes sociales de una manera impune para alimentar odio, para decir lo que les parece en contra de quien sea, sin tener ningún rigor, sin tener ningún criterio, sin conocer ni a esa persona ni su trabajo", sentencia.