Ortí reitera su voluntad de negociar con docentes, niega "persecución" de Inspección y admite "malos" resultados de PISA

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha insistido en asegurar que mantiene "voluntad negociadora" con los sindicatos docentes para mejorar las condiciones del profesorado, mientras la huelga iniciada hace unos meses continúa paralizada, y ha reiterado que la Inspección educativa "no perseguirá a nadie" y será "neutral como ha sido siempre" tras los últimos cambios aprobados por PP y Vox para supervisar la "neutralidad ideológica".

Además, ha admitido que los resultados del último informe PISA en la Comunitat Valenciana son "malos, sin paliativos y sin matices", aunque los ha achacado a leyes aprobadas por el Gobierno y por el Botànic, y ha abogado por un acuerdo educativo estatal "que dure más de una legislatura" y por reforzar las horas de lectura y de cálculo.

En su comparecencia en la comisión de Educación de Les Corts sobre el inicio de curso escolar, que arrancó el 9 de septiembre, Ortí ha vuelto a destacar que la subida salarial progresiva para el profesorado que pactó con ANPE y CSIF ya está en la nómina de septiembre, un acuerdo que según ella "continúa abierto a cualquier organización que quiera sumarse".

Paralelamente, ha resaltado que "por primera vez" hay un calendario de reducción de ratios "con fecha y con presupuesto propio", que se aplicará a partir del próximo curso, y también "por primera vez" se regula el uso de dispositivos digitales en las aulas, mediante "un modelo mixto y sin excesos" para que no sustituyan a libros y material impreso.

Este curso, ha indicado, se pondrán en marcha 28 nuevos centros, de los que la mitad abrieron sus puertas "el mismo 9 de septiembre". Actualmente hay 422 obras en en ejecución, entre ellas las de los cinco centros que fueron demolidos por la dana.

Por otro lado, Ortí ha situado como "prioridad" la eliminación de las aulas prefabricadas, que según ella "se han ido acumulando durante muchos años", y ha resaltado los 16 millones de euros ingresados a mediados de julio en más de 1.600 centros para adquirir material de climatización. Un proceso que ha remarcado que está sujeto a "plazos que no dependen de la voluntad de nadie, sino de la normativa de contratación".

En materia de plantillas, ha explicado que trabaja en una dotación de 700 docentes para atender la escolarización sobrevenida, dentro del total de los 2.000 previstos para incorporarse durante este curso, y ha reiterado la intención de estabilizar 10.000 plazas estructurales. Y ha sacado pecho de que "nunca había sucedido" que las adjudicaciones se hayan realizado a mitad de julio, con "todas las plantillas cubiertas" al inicio de curso.

Ha destacado que se "refuerza" la formación del profesorado en valenciano, "con atención especial a las comarcas de predominio castellano"; ha anunciado que ya ha entrado en vigor que los interinos para cubrir vacantes serán gestionados por su departamento, en lugar de por Función Pública, y ha indicado que las 22 unidades de detección precoz para velar por la salud mental de alumnos están "operativas desde el primer día de curso" con 56 profesionales.

También sobre los alumnos, ha apuntado que más de la mitad tienen el comedor escolar "cubierto íntegramente", que "la inmensa mayoría este septiembre no han tenido que comprar los libros" gracias al Banc de Llibres y que se ha lanzado una segunda convocatoria para los que quedaron fuera de las ayudas de material escolar.

OPOSICIÓN

Entre los grupos de la oposición, José Luis Lorenz (PSPV) ha acusado a Ortí de vivir en un "metaverso" y no hablar sobre la realidad de las aulas, le ha preguntado "dónde está el Plan de Climatización" ante el "caos" generado en los centros y le ha reprochado que se pliegue a Vox al endurecer el papel de la Inspección.

El diputado socialista ha exigido la dimisión de la consellera porque considera que desde antes de verano no ha avanzado en la negociación con los docentes y ha agravado la situación con la "policía educativa". "Su modelo está claro: deteriorar lo público para que el negocio privado ocupe su lugar", ha aseverado.

Desde Compromís, Gerard Fullana ha criticado que Ortí haya estado en el inicio de curso "más atenta de los políticos chinos que de negociar con los sindicatos" -en alusión a su viaje institucional a China junto a la UPV, del que ha exigido saber su coste para el erario público- y le ha afeado que no asuma responsabilidades por los resultados de PISA.

Fullana ha denunciado el "aumento brutal" de las horas lectivas de Religión y ha exigido que se impartan fuera del horario ordinario. Y la también diputada de Compromís Verònica Ruiz ha afeado a Ortiz que no haya dicho todavía "ni una palabra" sobre el cierre del Teatre Principal de València y que "siga viviendo en los mundos de Yupi".

En sus réplicas, la consellera se ha negado a contestar a las peticiones de dimisión porque "lo decidirán los ciudadanos" y ha acusado a la izquierda de tener "una doble vara de medir" entre el Consell y el Gobierno. Ha rechazado las críticas por su viaje a China --"iré donde haga falta para poner en lo más alto a nuestros alumnos"-- y ha aprovechado para recordar el que realizaron a Finlandia en 2017 el 'expresident' Ximo Puig y el exconseller Vicent Marzà para estudiar su sistema educativo, del que "salieron titulares" pero, según ella, no mejoras.

Ortí ha aludido a la manifestación educativa de hace unas semanas para asegurar que comparte las reivindicaciones "como consellera, como docente y funcionaria durante 35 años", pero ha pedido que en este tipo de protestas "no se confunda una reivindicación profesional con un mitin".

Sobre PISA, ha señalado que el informe avala las competencias de alumnos que estudiaron "nueve de cada diez años con la normativa del Botànic", gobierno del que ha criticado la decisión de "eliminar asignaturas de base por proyectos interdisciplinares".

MANTENDRÁ EL RECURSO AL SUPREMO POR EDIFICANT

Tanto PSPV como Compromís han cargado contra la reciente decisión de la Abogacía de la Generalitat de recurrir al Tribunal Supremo (TS) el aval del TSJCV a las delegaciones de obras del Pla Edificant de infraestructuras escolares a ayuntamientos realizadas por el Botànic cuando estaba en funciones. Precisamente, Compromís ha acudido a Les Corts acompañado por representantes municipales que han mostrado fotos de centros afectados y parcelas con obras pendientes.

Al respecto, Ortí ha subrayado que la Generalitat "no retirará el recurso" ante el TS y ha remarcado que "no se ha impugnado ni una sola obra, sino el acto de delegación que cuestiona quién tenía competencias para firmarlas y en qué momento se firmó".

"Esta administración no ha escrito en ningún lugar que el instituto de ningún municipio no haga falta", ha recalcado, y ha asegurado que la exconsellera Raquel Tamarit (Compromís) "aprovechó para asegurar obras en municipios donde los suyos ganaron las elecciones".

Por su parte, Julia Llopis (Vox) ha mostrado voluntad de colaborar con Ortí, si bien ha señalado que su departamento tiene un "notable margen de mejora", y ha sacado pecho del refuerzo de la Inspección para evitar "imposiciones lingüísticas" y "cualquier activismo político en las aulas". "Vamos a estar vigilantes con que la Conselleria haga su trabajo porque queremos revertir la situación actual", ha recalcado en alusión a PISA.

A esta sesión habían sido invitados, por parte del PSPV, representantes de los sindicatos STEPV, CCOO y UGT, que posteriormente han denunciado que no han podido acceder por la cantidad de altos cargos que han acompañado a la consellera. La normativa de la cámara establece que en las comisiones solo hay cinco asientos reservados para los invitados, según han puntualizado fuentes parlamentarias.