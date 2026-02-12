Ortí resalta la "capacidad de diálogo" de Educación y pide a sindicatos llevar reivindicaciones a mesas de negociación

VALÈNCIA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha subrayado la "capacidad de diálogo" de su departamento, al tiempo que ha instado a los sindicatos docentes a orientar sus reivindicaciones a las mesas de negociación, que están "reguladas".

Así lo ha manifestado la responsable de la política educativa del Consell, que este jueves ha acompañado en un acto a los nominados valencianos a los Premios Goya, a preguntas de los medios sobre las críticas de algunas organizaciones sindicales a la propuesta de calendario de negociación de la administración.

En concreto, STEPV, CSIF, CCOO y UGT han calificado de "broma" la propuesta de negociación de Educación por no concretar fechas, han reclamado reunirse con Ortí y han exigido iniciar las conversaciones de incremento salarial con el 3 de marzo como "fecha tope".

Al respecto, la consellera ha considerado que "lo importante es poner en valor la capacidad de diálogo de la Conselleria de Educación y, precisamente, la obligación y el deseo de derivar todos los contactos y todas las negociaciones a los lugares donde está regulado que se tienen que llevar".

En la misma línea, ha animado a los sindicatos a expresar sus "deseos e intereses" a las mesas. "Insisto en que las negociaciones y las posturas se han de llevar a las mesas, que son en lugar y adecuado para hacerlo", ha zanjado.