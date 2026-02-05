Ortí "tiende la mano" a los sindicatos docentes y aboga por canalizar sus reivindicaciones en las mesas de negociación

Archivo - La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí. - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación de la Generalitat valenciana, Carmen Ortí, ha asegurado que "tiende la mano" a los sindicatos docentes y ha abogado por canalizar sus reivindicaciones en las mesas de negociación.

Así lo ha destacado la titular de Educación, Cultura y Universidades, ras mantener una reunión con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, a preguntas de los medios sobre las peticiones de mejoras en las condiciones laborales del profesorado realizadas por organizaciones sindicales.

Al respecto, Ortí ha puntualizado que "la situación es difícil desde 2007, que el profesorado tiene exactamente el mismo sueldo". "Es decir, esto no es una cuestión que de repente hay una nueva consellera el día 5 de diciembre, el día 11 de diciembre ya tengo la primera manifestación en la puerta. Es un tema que viene de largo", ha recordado.

La responsable de política educativa del Consell ha subrayado que su postura es "tender la mano y escuchar a los sectores implicados para poder llegar al máximo de acuerdos". "Todo el apoyo que yo pueda recabar, evidentemente, lo tendrán", ha garantizado.

En este punto, ha remarcado que lo primero que hizo como consellera fue reunirse con los sindicatos a los que dedicó "toda" su atención. "Y de esa colaboración salió un calendario de negociaciones que comienza el día 10 de febrero", ha apostillado.

Para la consellera, "los mecanismos que están regulados y ordenados y se han de seguir procedimientos administrativos que aseguren la voz de todos los colectivos y sacar conclusiones aceptadas y consensuadas por todos los intervinientes".

"Es precisamente la mesa donde cada sindicato tiene una participación con arreglo a la confianza que ha obtenido y es ahí donde tenemos que canalizar, desde mi punto de vista, todos los esfuerzos en el diálogo y en tratar de llegar a acuerdos", ha finalizado.