Óscar Bernàcer preestrena en València 'Eixam', un thriller rural sobre el poder con "mucha carga simbólica"

València acoge el preestreno de 'Eixam',de Òscar Bernàcer; la co-guionista, Joana M. Oleaque y los actores protagonistas, Panlo Molinero y Cristina Fernandez Pintado - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director valenciano Óscar Bernàcer preestrena este lunes en València su ópera prima 'Eixam', un thriller rural sobre el poder y la libertad con "mucha carga simbólica" que deja a los espectadores con la pregunta en la cabeza de qué harían en la situación de los protagonistas.

Así lo expresan el director, Óscar Bernàcer; la coguionista, Joana M. Ortueta y los actores protagonistas, Pablo Molinero y Cristina Fernández Pintado, en una conversación con Europa Press, en la que reflexionan sobre la mentira, el sistema y el sector audiovisual valenciano y en la que defiende la importancia de que los activos culturales "puedan tener espacios donde manifestarse".

El film, rodado en bejís (Castellón) y en Chelva y calles (Valencia) llega a las salas el próximo 4 de septiembre de la mano de À Contracorriente Films. La película presenta a Lluc (Pablo Molinero) que lo ha perdido todo cuando Alba (Cristina Fernández Pintado) le ofrece una salida: integrarse en un pueblo en aparente armonía. Allí encuentra el amor de Sílvia (María Maroto), pero el espejismo se rompe poco a poco y revela la perversión del sistema creado por Alba. En su intento de recuperar la libertad, Lluc se juega la única cosa que le queda: la vida.

Esta "utopía" se desarrolla en Malpàs, una comunidad autogestionada que 'acoge' a los protagonistas, individuos que han sido apartados de la sociedad y del sistema y que ahora conviven en este lugar escondido. Sobre ello, Bernàcer reflexiona que tanto el espacio como la manera de representarlo son "muy potentes", pero que se usa para que el espectador pueda "sentir" el objetivo de la historia: "Estar en un pueblo cerrado, del que no se puede escapar ni huir de lo que sucede, donde te has de enfrentar a todo ello".

Al respecto, Cristina Fernández Pintado, que interpreta a Alba, líder de la comunidad, añade que esta idea "además de funcionar como una crítica a qué sistema funciona o no, hace una análisis del ser humano, de cómo nos relacionamos entre nosotros y de dónde viene todo aquello que nos pasa".

Desde el guión, Joana M. Ortueta, coguionista junto a Jorge Juan Martínez, explica que la idea es que el espectador "salga del cine y se haga las mismas preguntas": "¿Qué nos pasa?, ¿Qué haría yo en el lugar de Alba?" y añade que la representación de este sistema, "más que un aviso, es un espejo" porque "todos los personajes tienen ese marco de buenas intenciones, al tiempo que ruindad".

Para Bernàcer, la película tiene un visionado "activo", "te lo pasas bien viéndola, se vive, pero me da la sensación de que cuando acaba te llevas preguntas a casa y eso es lo que mola de este concepto". Pablo Molinero recalca que el "aspecto coral" de los personajes es "tan amplio" que deja espacio para la identificación. "Yo lo que me vi preguntándome es: ¿Qué haría yo en su situación?", reivindica.

Por su parte, Pintado afirma que "es muy fácil verse reflejado" y agrega que "podemos vernos representados en lo que parece estar muy lejos". Esto lo ejemplifica con el relato que se desarrolla sobre los niños y su papel en la comunidad: "La observación que tienen, lo que ven que sucede entre nosotros, es importante". Bernàcer sugiere que la parte infantil que representan "es una cosa muy peligrosa, cuando piensan que puedes con todo, que puedes educar, gestionar, sobrevivir... pero hay cosas que necesitan una atención diferente, una mirada diferente".

A juicio de Molinero, los niños "absorben realmente lo que está sucediendo por debajo de esta comunidad, la verdadera violencia que hay". "Es una cadena, es imposible que venga un espectador y que no salga pensando en quién somos y en qué nos estamos convirtiendo como sociedad", concluye Pintado.

"ESCRIBIR EN TIEMPOS DE CRISIS"

Ortueta explica que la idea de hacer esta película "nace de una necesidad de escribir en tiempos de crisis" y relata que mientras trabajaba con el otro coguionista en producciones de la extinta Canal 9 "la crisis de 2008 lo arrasó todo" y fue cuando decidieron comenzar a darle forma a esta "idea que tenía en el cajón".

"Me obsesiona desde pequeña, cuando vi 'Rebelión en la granja' me quedé 'golpeada' por la brutalidad de lo que pensaba que era la promesa para un mundo mejor", ha recordado la guionista, al tiempo que se ha referido al filme como una "fábula sobre estas relaciones sociales, estos sistemas de convivencia que de una manera o otra, muchas veces persiguen ideas casi absolutas, acaban en tiranía".

Para Bernàcer, era una historia que le "gustaba mucho poder contar" porque para él la pregunta era si "el mundo tenía que funcionar de esta manera".

EL ENJAMBRE

Las abejas completan la película como su hilo conductor, el director declara que estos insectos le parecen "fascinantes", además de porque "son muy importantes para el planeta, funcionan de manera colectiva pero son muy individuales". "Sus vidas con muy solitarias, eso me encantó y creo que nos pasa en la sociedad actual", expresa.

"A nivel colectivo hay una metáfora dentro de la película, pero el enjambre nace cuando necesitas mover el grupo de abejas porque necesitas una nueva reina", declara al tiempo que indica que "hay mucha carga simbólica que a nivel naturaleza, abejas, película, actores y personajes se conecta".

Al respecto, Molinero opina que son "muy individuales, pero tienen ese sentimiento de comunidad súper fuerte, mueren por otros, ayudan cuando hay una necesidad...", mientras lo compara con el largometraje.

SECTOR AUDIOVISUAL VALENCIANO

Los cuatro artistas de 'Eixam' declaran que no había "compromiso" en hacer una película valenciana y aunque consideran que no tienen que "dar explicaciones", sí que deben "posicionarse": "Es importante que los activos culturales puedan tener espacios donde manifestarse".

Bernàcer lo ha ejemplificado con la participación de la cantante de Oliva (Valencia), La Maria, autora de la canción original del largometraje, 'La Mentida'. "Ella es un diamante en bruto a la que necesitamos que pueda probar todo lo que le venga por la cabeza", ha apuntado sobre las oportunidades de la industria audiovisual valenciana.