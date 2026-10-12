El V Otoño Gastronómico propondrá experiencias gastronómicas para degustar los "mejores productos" de Castellón

Archivo - La Diputación de Castellón prepara el 5º Otoño Gastronómico con propuestas para saborear los mejores productos de la provincia - DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN - Archivo

CASTELLÓ, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La V edición del Otoño Gastronómico de Castelló Ruta de Sabor de la Diputación volverá a convertir la provincia en "un gran escaparate de su gastronomía durante otoño". Las jornadas, que se celebrarán del 22 de octubre al 22 de noviembre, ofrecerán "una amplia programación de experiencias gastronómicas diseñadas para poner en valor los productos de temporada y la riqueza culinaria del territorio".

Tras la "buena acogida" de ediciones anteriores, el Otoño Gastronómico de la Diputación Provincial de Castellón regresa con el objetivo de seguir dinamizando la oferta gastronómica de la provincia y reforzar la conexión entre productores, hostelería y empresas vinculadas al sector agroalimentario.

Durante un mes, el público podrá descubrir propuestas que combinan gastronomía, territorio y cultura culinaria en distintos municipios de la provincia de Castellón, invitando tanto a residentes como a visitantes a disfrutar de los sabores y productos propios de esta época del año. Un mes para ofrecer experiencias gastronómicas basadas en productos de temporada y kilómetro 0, explica la corporación provincial en un comunicado.

En esta quinta edición podrán participar restaurantes y gastrobares, alojamientos, industrias agroalimentarias visitables, comercios gastronómicos, entre otros siempre que formen parte de Castelló Ruta de Sabor. "Cada establecimiento deberá ofrecer al menos una experiencia gastronómica singular relacionada con la cultura gastronómica de la provincia", ha explicado el vicepresidente y responsable del área Turística, Andrés Martínez.

Las propuestas podrán adoptar múltiples formatos: menús degustación, talleres de cocina, showcookings, catas y degustaciones, visitas a bodegas o almazaras, paseos gastronómicos, almuerzos entre paisajes agroalimentarios o experiencias gastronómicas en alojamientos, entre otras posibilidades. Las experiencias deberán incorporar productos gastronómicos de temporada y de proximidad, así como vinos IGP Castelló y aceite de oliva de la provincia, reforzando así el compromiso con el producto local y el trabajo de productores y elaboradores del territorio.

El otoño ofrece, además, una oportunidad para poner el foco en algunos de los productos y tradiciones gastronómicas más representativos de la provincia, vinculados a la cultura de la temporada, los productos del campo y los paisajes agroalimentarios de Castellón. De este modo, las experiencias permitirán descubrir la gastronomía castellonense desde diferentes perspectivas y acercar al público al origen de los productos y a las personas que forman parte de la cadena gastronómica.

Además de disfrutar de las diferentes experiencias gastronómicas, el público también podrá participar en la elección de las mejores propuestas mediante un sistema de votación online.

Las empresas interesadas en participar en el Otoño Gastronómico podrán inscribirse y presentar su propuesta gastronómica a través del formulario habilitado, hasta el próximo 15 de octubre.

ATRACTIVO TURÍSTICO

Con esta nueva edición, "Castelló Ruta de Sabor continúa apostando por convertir la gastronomía en uno de los grandes atractivos turísticos de la provincia, impulsando propuestas que conectan el producto local, el paisaje y la cultura gastronómica del territorio y que permiten descubrir Castellón a través de sus sabores y de sus protagonistas", ha añadido el vicepresidente y diputado de Turismo, Andrés Martínez.

Las experiencias gastronómicas participantes se podrán consultar próximamente en la página web: www.castellorutadesabor.es.