Otro domingo de calor en la Comunitat: se esperan temperaturas significativamente elevadas en el interior y prelitoral

Predicción del tiempo en la Comunitat Valenciana para este domingo 6 de septiembre de 2026 - AEMET

VALÈNCIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vivirá una jornada marcada por las temperaturas significativamente elevadas en el interior y el prelitoral de Valencia y del sur de Castellón, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En general, el cielo estará poco nuboso con nubes altas, aunque aumentará a intervalos nubosos por la tarde. Por su parte, soplará viento flojo de dirección variable y tenderá a este y sureste flojo por la tarde, con intervalos de intensidad moderada en el litoral norte y central.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán con pocos cambios, salvo un ligero descenso de las mínimas en la mitad sur. También se esperan valores significativamente elevados en el interior y el prelitoral de Valencia y del sur de Castellón.

Los termómetros alcanzarán los 35 grados de máxima en Castelló de la Plana y València y se quedarán en 33º en Alicante, mientras que las mínimas oscilarán entre los 22º y los 24º en las tres capitales de provincia.